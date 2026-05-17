Seúl agradece a Trump sus consultas con Xi sobre asuntos de Corea del Norte

La llamada entre los líderes, sostenida a últimas horas del domingo, se produce después de que los líderes de China y EE.UU. confirmaran su "meta compartida de desnuclearizar Corea del Norte", según la hoja informativa de la Casa Blanca sobre los resultados de la cumbre.

"Trump declaró que continuará desempeñando un papel necesario y contribuyendo a la paz y estabilidad de la península mediante una estrecha cooperación entre ambos líderes", dijo el comunicado de la oficina presidencial surcoreana sobre la llamada entre los mandatarios de Washington y Seúl.

Asimismo, el inquilino de la Casa Blanca afirmó el viernes que ha mantenido comunicaciones con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, con quien mantiene una "muy buena relación", si bien se negó a detallar sobre los supuestos contactos.

Pionyang ha rechazado el diálogo con Seúl, pese a los gestos conciliatorios de la Administración de Lee Jae-myung, mientras que con Washington ha mostrado algo de disposición si se descarta el tema de la desnuclerización de la mesa de negociaciones.

En cuanto al conflicto con Irán, Lee elogió el liderazgo activo de Trump en la resolución de la situación en Oriente Medio, según el comunicado, y expresó su esperanza de que se restablezcan pronto la paz y la estabilidad en la región.

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Corea del Sur se encuentra evaluando si se une a la coalición propuesta por EE.UU. para escoltar buques por el estrecho de Ormuz, después de la explosión de una embarcación operada por una naviera surcoreana en la región, que Washington afirma fue causada por un ataque iraní.