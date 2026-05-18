El Gobierno de RD del Congo informa de "91 muertes probables" por el brote de ébola

"Tenemos alrededor de 350 casos sospechosos. Nos estamos preparando para habilitar centros de tratamiento en los tres sitios con el fin de ampliar nuestra capacidad. En cuanto a los fallecimientos, se han declarado 91, pero se trata de muertes probables", explicó el ministro de Salud congoleño, Roger Kamba, en Bunia, capital de Ituri, según publicaron este lunes medios locales.

Kamba explicó durante su visita, que tuvo lugar el domingo, que el Gobierno está acelerando su respuesta frente a esta emergencia sanitaria.

"En primer lugar vine a evaluar la situación con mucha rapidez. El diagnóstico se confirmó el jueves por la noche y el Gobierno quería demostrar que no podemos dejar a nuestra gente a su suerte durante varios días", añadió.

Asimismo, indicó que 59 pacientes están recibiendo un tratamiento activo.

Aunque aún no hay centros de aislamiento o tratamiento operativos en las principales zonas afectadas, ya se han identificado emplazamientos para albergar estos centros a fin de aliviar a unos hospitales que "ya están saturados".

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"Se han elegido los emplazamientos en Rwampara, Mongbwalu y aquí en Bunia. Esta mañana (del domingo) trajimos todas las tiendas de campaña para instalar los centros de tratamiento", dijo Kamba.

De momento, ni la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África) de la Unión Africana (UA) han actualizado su cifra de fallecidos, que mantienen en 88 y en la que se incluye el caso importado de la RDC correspondiente a un ciudadano congoleño que murió el pasado jueves en un hospital de Kampala.

Se trata del decimoséptimo brote registrado en la República Democrática del Congo desde que se detectó el virus por primera vez en 1976.

La OMS declaró este domingo una emergencia internacional ante este brote, lo que hizo que diferentes países africanos reforzasen los controles sanitarios y cerrasen sus fronteras, como es el caso de Ruanda.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, fiebre, vómitos, diarrea y hemorragias internas.

Según la OMS, el virus presenta una tasa de mortalidad de entre el 25 % y el 90 %.