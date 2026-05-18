Japón apunta a Brasil como posible fuente de crudo ante el bloqueo de Ormuz

"Reducir nuestra dependencia del petróleo crudo de regiones específicas es una cuestión urgente. Japón está prestando mucha atención al potencial de Brasil como país productor de petróleo", dijo Akazawa al inicio de una reunión con el ministro brasileño de Exteriores, Mauro Vieira, que se encuentra de visita en el país, en declaraciones recogidas por la cadena de televisión pública NHK.

Vieira, por su parte, hizo un llamamiento a impulsar el comercio entre los dos países.

Japón importa alrededor de un 90 % de su crudo de Oriente Medio, y el cierre del estrecho de Ormuz a raíz de la guerra ha obligado al país a liberar millones de barriles de sus reservas estratégicas y a subvencionar a las petroleras para reducir los precios del combustible, entre otras medidas.

El archipiélago también ha impulsado sus importaciones de fuentes alternativas que no crucen el estrecho de Ormuz, como Estados Unidos, mientras que las autoridades han dicho que tienen el suministro asegurado hasta el año que viene gracias a este tipo de acuerdos.

Brasil, por su parte, es uno de los mayores productores de petróleo del mundo, y en marzo volvió a batir un récord de producción de hidrocarburos, con un promedio de 5,5 millones de barriles de petróleo y gas natural equivalente por día.

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En 2025, el país batió su récord nacional de producción de hidrocarburos al extraer un promedio de 4,89 millones de barriles diarios equivalentes de petróleo y gas natural.