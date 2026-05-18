La viceministra de Comercio colombiano quiere más capital francés en el sector automotriz

En una entrevista con EFE en la Embajada de Colombia en Francia, Cañón citó a Renault como una de las empresas francesas prioritarias.

"Renault Colombia tiene una cantidad de encadenamientos productivos que le ha permitido lograr una integración de cerca del 35 %. Eso ha permitido exportar, pero además se ha desarrollado toda una industria alrededor", expuso la viceministra, quien espera que la marca del rombo anuncie nuevas inversiones en nuevas tecnologías en su país.

Según datos oficiales colombianos el país sudamericano registró flujos positivos de inversión extranjera directa (IED) de Francia por valor de 377,40 millones de dólares en 2025, un 5,5 % más que en 2024.

En el acumulado de datos de inversión del Banco la República de Colombia de 2021 a 2025, Colombia registró flujos positivos de IED de Francia por valor de 1.468,38 millones, lo que sitúa al país europeo como décimo inversor internacional.

La viceministra aseguró que están "muy orgullosos" del tipo de inversión francesa, por su componente tecnológico e industrial, y habló de la oportunidad que brinda la inauguración del puerto Antioquia.

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"Fortalece nuestra presencia en el Caribe y de toda la industria logística que tenemos ahí", realzó Cañón, quien estará presente este martes en un acto con el Medef, la principal patronal francesa, en una agenda de contenido exclusivamente empresarial.

A pesar de un eventual cambio de gobierno tras las elecciones presidenciales que se celebran en menos de dos semanas, la número dos del ministerio de Comercio aclaró que Colombia presenta "un sector financiero y económico bastante estable".

Por fin -se congratuló- se da a los inversionistas "una mayor seguridad jurídica para que sus proyectos se estabilicen a largo plazo", tras la reciente aprobación de una ley al respecto.

"Nuestras prácticas, sobre todo en Hacienda Pública, tienden a ser sostenibles", realzó Cañón, quien nombró ciertos incentivos fiscales para las empresas, sobre todo dirigidos para "la movilidad y las energías sostenibles".

La viceministra también expondrá ante las empresas francesas el mega-proyecto ferroviario Interoceánico, un proyecto lanzado por el presidente Gustavo Petro y que uniría por tren el mar Caribe con el océano Pacífico, con un presupuesto estimado en cerca de 13.000 millones de euros y cuyos estudios previos para evaluar si es posible construirlo están cerca de finalizar.

"Sería como una alternativa complementaria al Canal de Panamá. Por nuestras ventajas geográficas podríamos unir el Caribe con el Pacífico. Es un proyecto a largo plazo, pero que ya está consolidado en el presente", aseveró.

Tras su visita a Francia, Cañón viajará el miércoles a España, adonde asistirá a la feria de la industria naval de Vigo (Navalia).