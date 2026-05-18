Las bolsas europeas apuntan a nuevas caídas ante el alza del crudo y de los bonos

Entre las plazas europeas, los futuros de Fráncfort caen el 0,78 %; y los del índice Euro Stoxx 50, el 0,87 %.

Los futuros de la Bolsa de París bajan más del 1 %, mientras que en el caso de Londres, estas caídas se reducen a un leve 0,15 %.

Las bolsas europeas abrirán de nuevo a la baja este lunes después de cerrar el pasado viernes con retrocesos del entorno del 2 %, afectadas por la subida del petróleo brent de más del 3 %, y por las ventas en el mercado de deuda, lo que provocó un alza de su rentabilidad.

Y ello, ante el miedo del mercado a que la inflación siga subiendo por el elevado precio del petróleo, y mientras sigue cerrado el estrecho de Ormuz.

Este lunes, el brent, el crudo de referencia de Europa, sigue al alza: sube el 1,85 % hasta los 111,28 dólares.

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El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) también avanza el 2,51 %, hasta los 108,07 dólares el barril.

Este domingo, Emiratos Árabes Unidos aseguró que hizo frente a tres drones -hasta el momento, de origen desconocido- que entraron en su territorio, dos de los cuales fueron interceptados y un tercero que impactó en un generador en el perímetro externo de una central nuclear sin provocar riesgo radiológico.

Advirtió de que "enfrentará con firmeza cualquier intento de socavar la seguridad nacional", en un momento en el que Emiratos está siendo el país más golpeado por los ataques de represalia iniciados tras la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

Mientras, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido a Irán de que se le acaba el tiempo para negociar en el alto el fuego que permanece vigente desde principios de abril, y volvió a amenazarles con más ataques.

Los futuros sobre los principales indicadores de Wall Street también adelantan caídas de entre el 0,60 y el 0,80 %, en Asia, el Hang Seng de Hong Kong se deja el 1,18 %; el Nikkei de Tokio, el 0,94 %; y la Bolsa de Shanghái, el 0,14 %.

En otros mercados, el euro cae y se cambia a 1,162 dólares, mientras el oro cotiza plano, en los 4.541,95 dólares.

La plata desciende el 0,72 %, hasta los 75,44 dólares, y el bitcoin, el 1,61 %, hasta los 76.980,44 dólares.