Noruega e India firman un acuerdo de cooperación estratégica

Støre resaltó en rueda de prensa la importancia de la colaboración estratégica verde, así como en transporte marítimo, desarrollo digital y salud, área esta última donde Noruega "tiene mucho que aprender de India, sobre todo en servicios de alta tecnología".

"India es actualmente una fuerza global líder en tecnología, innovación y tecnología renovable", dijo el mandatario noruego.

Støre enmarcó esta aumento de la colaboración en la firma hace un año del tratado de libre comercio (TLC) entre India y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés), que incluye a Islandia, Noruega y la unión aduanera de Suiza y Liechtenstein.

Ese TLC pretende aumentar en 100.000 millones de dólares el comercio y la inversión en el país asiático los próximos 15 años, y fue calificado hoy por Støre como "uno de los más importantes que hayamos firmado nunca".

Noruega e India incrementarán también la colaboración en áreas como investigación, incluida la espacial; inteligencia artificial, ciberseguridad y tecnologías digitales.

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"Nuestra colaboración alcanza nuevos campos, desde el Ártico al espacio, del transporte marítimo verde a la economía azul, de la seguridad energética a la seguridad alimenticia. Escribamos un nuevo capítulo a través de nuestra cooperación verde", dijo Modi.

Støre resaltó la importancia de reforzar los contactos con países con los que comparte "valores fundamentales", a pesar de las diferencias, que considera pequeñas en comparación con los retos a nivel mundial.

"Lo que nos une hoy es mas importante, la creencia de que la cooperación da mejores resultados que el unilateralismo y el aislamiento, especialmente cuando hablamos de retos globales. Debemos levantarnos contra aquellos que militarizan la diplomacia, el comercio y la tecnología", afirmó.

Modi destacó que ambos países creen en un orden mundial con reglas basado en el diálogo y la diplomacia.

"Estamos de acuerdo en que los problemas no se pueden solucionar sólo con conflictos militares, sea en Ucrania o en Asia occidental, y seguiremos apoyando todas las iniciativas de paz para lograr una rápida resolución", dijo.

El primer ministro indio, que llegó hoy a Noruega procedente de Suecia (primer punto de su gira europea), fue recibido a continuación en audiencia por el rey Harald V y participará luego junto con Støre en una conferencia con empresarios de ambos países.

Ambos participarán mañana en Oslo en la tercera edición de la cumbre entre India y los cinco países nórdicos.