Ventana Sur se celebrara en Montevideo del 30 de noviembre al 4 de diciembre

El evento tendrá lugar en varios espacios de la ciudad, entre ellos el centro cultural nacional Sodre, la Cinemateca Uruguaya, que albergará la proyección del mercado, y el histórico Teatro Solís.

El año pasado se decidió poner en marcha el formato 'Río de la Plata', que alterna anualmente la organización del mercado entre Argentina, donde se celebraron las 15 primeras ediciones, y Uruguay, que acogió la de 2024.

"La edición de Buenos Aires de 2025 nos demostró que Ventana Sur no es solo un mercado, sino un laboratorio para el futuro del contenido latinoamericano", afirmó el director ejecutivo de Ventana Sur Argentina 2025, Ralph Haiek.

Afirmó que "crear propiedad intelectual que realmente llegue al público ya no es un reto exclusivo de Hollywood. Es nuestro reto y lo estamos afrontando".

De cara a Montevideo 2026, será fundamental seguir impulsando a creación de propiedad intelectual y la innovación tecnológica, además de fomentar los encuentros de la industria para desarrollar coproducciones.

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Ventana Sur fue creado en 2009 por el Marché du Film y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina (INCAA), a los que se unió en 2024 la ACAU.

Desde su creación, este mercado reúne cada año a más de 3000 profesionales internacionales para hablar de financiación, coproducción y distribución de contenido latinoamericano.