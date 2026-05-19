Absueltos dos esgrimistas italianos acusados de agredir sexualmente a una atleta mexicana

El Tribunal de Siena (norte) ha dictado la absolución de los dos deportistas, Emanuele Nardella y Jacopo Pucci, porque "los hechos no han sido probados".

La defensa de la denunciante ha avanzado que recurrirá y ella misma lo ha confirmado este martes en una entrevista en el diario 'La Repubblica': "No me detendré. Seguiré adelante con la cabeza alta porque no soy solo una víctima sino una guerrera", afirmó.

Los hechos se remontan a la noche entre el 4 y el 5 de agosto de 2023 cuando la denunciante, entonces de solo 17 años, de orígenes mexicanos pero que compite para Uzbekistán, participaba en una concentración internacional de esgrima en Chianciano.

La deportista denuncia que fue violada repetidamente por dichos compañeros y, aunque asegura no haber bebido ni fumado, ha alegado ante el juez que en sus análisis de sangre tras la denuncia había restos de alcohol y cannabis.

La fiscalía había pedido para los acusados la condena a cinco años y cuatro meses, aunque la petición ha sido desoída por el juez.