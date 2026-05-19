Asesinan a un político provincial en Panamá en un ataque armado que dejó cinco heridos

El atentado se registró la noche del lunes contra el representante del corregimiento de Valero, en el distrito de Tolé de la provincia occidental de Chiriquí, Juan Ruperto Degracia, un militante del histórico Partido Revolucionario Democrático (PRD), quien recibió múltiples disparos.

Las versiones difundidas por los medios panameños señalan que el político llegaba a la casa de un familiar cuando hombres armados lo interceptaron y abrieron fuego, asesinándolo en el lugar, al que llegaron socorristas que intentaron reanimarlo.

Otras cinco personas, dos hombres, dos mujeres y un menor de cinco años, resultaron heridas en el ataque y se encuentran en un hospital en condiciones de salud no precisadas ni por las fuentes periodísticas ni las autoridades.

Los rotativos La Prensa y La Crítica indicaron que Degracia ya había sido víctima de un atentado armado hace dos años.

El crimen del político tiene lugar cuando Panamá vive una ola de violencia que ha elevado los homicidios y que las autoridades adjudican a rencillas y luchas de poder entre las pandillas, organizaciones que están vinculadas al tráfico de drogas en el país.

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Según las estadísticas del Ministerio Público (MP, Fiscalía) en abril pasado se registraron 62 homicidios en Panamá, cerca del doble frente a los 34 del mismo mes del año pasado, mientras que en marzo fueron 53, un 20 % más que igual período del 2025.