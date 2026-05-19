Austria investiga a dos supuestos francotiradores del 'safari' humano en Sarajevo

Así lo informaron este martes dos diarios vieneses en base a una respuesta del Ministerio de Justicia de Austria a una interpelación parlamentaria de su antigua titular, la diputada verde Alma Zadic.

"Desde el 25 de abril de 2026, una fiscalía austriaca tramita una investigación contra un ciudadano austriaco y otro autor, aún no identificado, en relación con su posible participación en las llamadas 'rutas de francotiradores' en Sarajevo durante la guerra de Bosnia", respondió el citado ministerio, citado por el periódico Der Standard.

Se trata de una investigación formal de la fiscalía, lo que implica que existen indicios fundados de sospecha de que los dos investigados habrían pagado por disparar contra civiles durante la guerra de Bosnia.

Zadić afirmó en un comunicado que las denuncias apuntan a "gravísimos crímenes de guerra" que deben ser investigados exhaustivamente.

"Que personas hayan pagado presuntamente para disparar deliberadamente contra civiles, incluso niños, resulta difícil de imaginar por su crueldad", declaró.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Más de 11.000 personas, incluidos 5.500 civiles y 1600 niños, fueron asesinados durante el asedio de cuatro años de Sarajevo por parte de milicias serbobosnias y paramilitares de Serbia, instalados en las colinas que circundan la ciudad.

Los rumores de que extranjeros adinerados pagaron grandes sumas para participar en esa 'cacería humana' resurgieron después de que el escritor y periodista italiano Ezio Gavazzeni presentara en noviembre pasado una denuncia ante la Fiscalía de Milán.

El delito ahora barajado por la Fiscalía de Milán es el de homicidio múltiple con los agravantes de 'motivos abyectos' y 'crueldad'.

El Ministerio de Justicia de Austria aseguró que las investigaciones en el país no se basan en los hallazgos de Gavazeni y, según Der Standard, la pista habría provenido de otra fuente dentro de Austria.

Aunque los líderes serbobosnios Radovan Karadzic y Ratko Mladic fueran condenados en La Haya a cadena perpetua por genocidio y crímenes de guerra, entre otros casos también por el asedio de Sarajevo, ningún francotirador de los que ejecutaron las matanzas ha sido condenado hasta ahora ante tribunales bosnios o internacionales.