Corea del Sur y Japón acuerdan reforzar la cooperación energética por la guerra en Irán

"Nuestros dos países acordaron fortalecer aún más la cooperación en los campos del GNL y el petróleo crudo, fuentes energéticas clave", afirmó Lee en una comparecencia conjunta en su ciudad natal, Andong.

Esta cooperación se traducirá especialmente en el intercambio de información y comunicación "en relación con la oferta, la demanda y el almacenamiento de petróleo crudo", añadió el mandatario surcoreano.

Takaichi vinculó la cooperación energética bilateral a la iniciativa 'Power Asia', dirigida a facilitar las compras conjuntas de crudo y productos derivados del petróleo entre países asiáticos, que ella misma anunció el pasado abril y a la que Japón destinará unos 8.481 millones de euros.

Asia es una de las regiones más afectadas por el bloqueo de Irán y de EE. UU. a la circulación por el estrecho de Ormuz, de donde procede gran parte del petróleo y gas que consumen, con reservas energéticas escasas que en muchos casos pueden llegar a agotarse en las próximas semanas.

Ante esta situación, los países han buscado de forma individual diversificar los flujos de crudo.

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Durante el encuentro, el cuarto desde que Takaichi llegó al poder en octubre, los líderes trataron además la importancia de cooperar con Estados Unidos en materia de seguridad, incluida la desnuclearización de Corea del Norte.

"Sobre Corea del Norte, mantuvimos una discusión sobre cómo abordar la situación actual, incluyendo los asuntos nuclear y de misiles, y reconfirmamos que responderemos colaborando estrechamente", dijo Takaichi.

El encuentro tuvo lugar en la ciudad natal de Lee, después de que el surcoreano visitara el pasado enero la región japonesa de Nara, de donde es oriunda Takaichi.

Seúl y Tokio han estrechado lazos desde la llegada de Takaichi al poder, conocida por su revisionismo histórico y por querer reformar la Constitución pacifista del país asiático, temas sensibles para las potencias vecinas.

Un acercamiento que contrasta con disputa entre China y Japón, después de que la mandataria afirmara el pasado noviembre que un ataque chino a Taiwán podría justificar la intervención de las Fuerzas de Autodefensa japonesas.