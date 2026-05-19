EEUU acusa a firmas chinas de contenedores y a sus ejecutivos de fijar precios en pandemia

Según un comunicado, están acusadas las empresas Singamas Container Holdings, China International Marine Containers, Shanghai Universal Logistics Equipment (Dong Fang) y CXIC Group Containers, así como siete altos cargos de las mismas, de los cuales solo está detenido uno.

EE.UU. alegó que esas empresas y sus ejecutivos conspiraron para restringir la producción y fijar los precios de prácticamente todos los contenedores marítimos estándar no refrigerados del mundo entre noviembre de 2019 y enero de 2024, en violación de las leyes antimonopolio del país.

El fiscal general adjunto en funciones, Omeed Assefi, arremetió contra "los carteles globales que fijan precios" por atentar contra la libertad económica y dijo que los acusados "tomaron como rehén al suministro mundial de contenedores marítimos durante la pandemia" para enriquecerse.

Los acusados están encabezados por el máximo ejecutivo de Singamas, Teo Siong Seng; el de CIMC, Mai Boliang, junto a su vicepresidente, Huang Tianhua, y su director de operaciones, Wan Yongbo; el consejero delegado de CXIC, Zhang Yuqiang; y el director general de Dong Fang, Li Qianmin.

Ejecutivos de CIMC, Dong Fang, CXIC, y otro no identificado se reunieron en la sede de CIMC en Shenzhen en noviembre de 2019, supuestamente para acordar restricciones a su producción de contenedores, y en marzo de 2020 se les sumaron Singamas y otra empresa no identificada.

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En septiembre de 2020, los implicados acordaron restringir cuántos contenedores fabricarían para clientes específicos, incluyendo grandes arrendadores con sede en EE.UU, y en 2022 después acordaron también limitar el volumen de carga de los contenedores que producían.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los beneficios del segmento de negocio de fabricación de contenedores de CIMC aumentaron casi cien veces, pasando de casi 20 millones de dólares en 2019 a 288 millones en 2020 y a 1.750 millones en 2021.

El resultado neto de Singamas pasó de unas pérdidas de unos 110 millones de dólares en 2019 a beneficios de unos 4,6 millones en 2020 y unos 186,8 millones en 2021, sostiene.

En único detenido es Vick Ma, ciudadano chino de 54 años, antiguo director de márketing de Singamas, que fue arrestado en Francia en abril y está pendiente de ser extraditado a EE.UU.