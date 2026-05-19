EE.UU. sanciona a cuatro organizadores de la Flotilla rumbo a Gaza

El Departamento del Tesoro sancionó a Abukeshek y a Hisham Abdallah Sulayman Abu Mahfuz, radicado en España, por su papel como dirigentes de la Conferencia Popular para los Palestinos en el Extranjero (PCPA, por siglas en inglés), con sede en Europa.

Abukeshek figura además como miembro del comité directivo de la flotilla humanitaria que ha intentado en diversas travesías romper el bloque de la Franja palestina de Gaza, mientras que Abu Mahfuz, ejerce como secretario general interino y presidente de la organización.

Asimismo, Washington impuso sanciones contra Mohammed Khatib, coordinador europeo de la red Samidoun con base en Bélgica, y a Jaldia Abubakra Aueda, coordinadora en Madrid, por su liderazgo en dicha organización.

"La flotilla proterrorista que intenta llegar a Gaza es un intento absurdo de socavar el exitoso avance del presidente Trump hacia una paz duradera en la región", declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado.

Como consecuencia de estas medidas, todos los bienes e intereses de los sancionados en EE.UU. o bajo control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados, y se prohíben las transacciones con ellos salvo autorización específica.

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Esta última flotilla, compuesta por unos 50 barcos con cerca de 400 activistas de 39 países, zarpó el 14 de mayo desde Turquía y fue interceptada por Israel, que prevé trasladar a los participantes al puerto de Ashdod.

Este intento sigue a la captura previa de otros 20 buques cerca de Creta, con 175 activistas a bordo, entre ellos el español Saif Abukeshek, posteriormente deportado.

En la iniciativa han participado personalidades como la activista Greta Thunberg, el actor Liam Cunnigham o la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, así como eurodiputados y políticos de países europeos y latinoamericanos.