El desempleo en el Reino Unido sube al 5 % en el primer trimestre del año

El porcentaje contrasta con el 4,9 % en que estaba el paro entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, de acuerdo con los datos divulgados por el organismo oficial.

El empleo entre la población de 16 a 64 años se situó en el 75 % en los primeros tres meses del año, sin cambios respecto al periodo entre diciembre del año pasado y febrero de 2026, mientras que la tasa de inactividad económica alcanzó el 20,9 % en el primer trimestre.

La ONS añadió que el crecimiento de los salarios en el primer trimestre fue del 3,4 %, sin incluir las pagas extras, una caída frente al 3,5 % el periodo anterior.

El número de personas en nóminas bajó el pasado abril en 100.000, hasta llegar a los 30,2 millones, si bien este último dato está pendiente de una revisión, según el organismo.

La directora de estadísticas de la ONS, Liz McKeown, dijo hoy que las últimas cifras sugieren que "el mercado laboral sigue débil, con vacantes en su nivel más bajo en cinco años y un desempleo superior al de hace un año. El número de empleados asalariados continuó disminuyendo en los tres meses hasta marzo, mientras que el crecimiento salarial regular se ralentizó aún más".

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"Los sectores con salarios más bajos, como la hostelería y el comercio minorista, han experimentado algunas de las mayores caídas en vacantes y número de empleados asalariados, tanto en los últimos seis meses como en el último año.", agregó.