El hijo del fundador de Mango sale en libertad tras depositar la fianza de un millón

La jueza de Matorell (Barcelona, noreste de España) impuso una fianza de un millón de euros a Jonathan Andic horas antes, a quien la policía detuvo esta mañana en su domicilio.
Tal y como solicitaba la Fiscalía, la jueza que investiga la muerte de Isak Andic acordó asimismo retirar el pasaporte al detenido, con la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer semanalmente ante la justicia.
La familia de Isak Andic defendió la inocencia de su hijo y se mostró "absolutamente" convencida de que "ni existen ni se hallarán pruebas de cargo legítimas" contra él.
En un breve comunicado remitido a los medios, portavoces autorizados de la familia Andic pidieron respeto al principio de presunción de inocencia de Jonathan.