El petróleo de Texas baja un 0,6 %, hasta 107,9 dólares tras nuevas tensiones EEUU-Irán

A las 09.00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de junio, el crudo de referencia en Estados Unidos, restaban 0,71 dólares el barril respecto al cierre anterior.

El precio del petróleo inició otra jornada por encima de los 105 dólares el barril ante la falta de expectativas de que se produzca un acuerdo de paz para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz a corto plazo.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció que había decidido suspender un ataque programado para este martes contra Teherán porque se lo habían pedido algunos de sus socios en la región.

El mensaje, aunque no supone directamente una escalada del conflicto, revela los supuestos planes del mandatario estadounidense para romper el alto el fuego pactado con Irán, que él mismo extendió sine die hasta que la República Islámica presentara una propuesta de paz.

Teherán, por su parte, advirtió a Washington de que sus Fuerzas Armadas tienen "el dedo en el gatillo" para responder de manera "rápida, firme y poderosa" a cualquier nueva agresión.

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Pakistán trasladó este lunes una nueva versión de la oferta iraní a EE.UU., pero Trump dijo, en una conversación telefónica con New York Post tras recibirla, que no está dispuesto a hacer concesiones y declaró que Irán "sabe lo que va a suceder pronto", en una posible alusión a reanudar los ataques.

Las negociaciones entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel llevan semanas estancadas, mientras el bloqueo del estrecho de Ormuz amenaza con provocar graves consecuencias económicas.

La República Islámica ha rechazado reiteradamente las condiciones impuestas por la Administración de Trump para frenar el enriquecimiento de uranio.

Mientras tanto, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) advirtió de que el colchón que ofrecían las reservas comerciales acumuladas antes de la guerra en Oriente Medio y del cierre del estrecho de Ormuz se acabará en cuestión de semanas.