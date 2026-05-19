El presidente del Consejo Europeo llega a Guatemala para respaldar su democracia

Costa aterrizó a media tarde en el aeropuerto internacional La Aurora, al sur de la Ciudad de Guatemala, donde fue recibido por el canciller, Carlos Ramiro Martínez.

El miércoles, el funcionario europeo de nacionalidad portuguesa se reunirá con Arévalo de León como parte de su visita a Guatemala, con el objetivo de respaldar la democracia y fortalecer el diálogo político con la nación perteneciente al istmo, según la Cancillería.

De acuerdo al Ministerio de Relaciones Exteriores, la llegada de Costa a Guatemala "permitirá abordar temas de interés común orientados al impulso de la cooperación en áreas prioritarias, la promoción del intercambio comercial y de la inversión".

Mediante sus canales oficiales de comunicación, Costa dijo que "es un honor" realizar la primera visita a Guatemala por parte de un presidente del Consejo Europeo y agradeció a Arévalo de León por la invitación.

En la reunión programada para mañana, Costa y Arévalo de León "explorarán la profundización de la cooperación bilateral en materia de seguridad y drogas, también a través del Mecanismo de Coordinación y Cooperación UE-CELAC sobre Drogas y de los programas regionales pertinentes de la UE", según señaló la semana pasada el Consejo Europeo.

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Posteriormente, Costa viajará junto con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a Ciudad de México, donde ambos representarán a la UE en la cumbre bilateral con el país norteamericano.

"Las visitas reflejan el objetivo de la Unión Europea, así como la prioridad política del presidente Costa, de construir relaciones más sólidas en todo el mundo en un entorno internacional cambiante", indicó el Consejo al respecto de la gira por la región.