Familia exige verificar estado de salud de abogada crítica de Bukele detenida desde 2025

La organización Cristosal informó en un comunicado que "el pasado fin de semana, familiares de Ruth López tuvieron conocimiento de que fue ingresada e intervenida en un centro hospitalario de San Salvador", pero indicó que "no fueron notificados previamente sobre su traslado, el motivo de la intervención médica ni su estado actual".

La ONG, de la que López era parte, reconoce la importancia de brindar "atención de salud pronta y oportuna" pero exigió que "se informe de manera inmediata a su familia sobre su estado y que tanto ellos como sus representantes tengan acceso urgente a su expediente clínico y a ella en persona, con el fin de verificar que el Estado le está brindando la atención médica que requiere".

López fue detenida el 18 de mayo de 2025 bajo el cargo de peculado (malversación), en relación a su labor como asesora en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante el Gobierno del expresidente izquierdista Salvador Sánchez Cerén (2014-2019). Pero la Fiscalía General cambió el delito a enriquecimiento ilícito cuando presentó la acusación formal en su contra el 2 de junio de 2025.

En su trabajo como abogada y defensora de derechos humanos, participó en la presentación de diversas demandas de inconstitucionalidad, informes de transparencia, en avisos a la Fiscalía para investigar el uso irregular de fondos estatales y en sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre El Salvador.

La CIDH dictó medidas cautelares a su favor al considerar que "se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida, integridad personal y salud enfrentan un riesgo de daño irreparable en El Salvador", recordó Cristosal.

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Y requirió al Estado salvadoreño adoptar las medidas necesarias para "garantizar la protección efectiva de sus derechos fundamentales, entre otras medidas ordenadas".

Cristosal solicitó además nuevamente la libertad inmediata de López, "a fin de garantizar su derecho a la salud, permitir que esté acompañada de su familia y dar cumplimiento a la recomendación de la CIDH" que, según la organización, instó al Estado salvadoreño "a revisar la legalidad y proporcionalidad de su detención provisional".

El lunes, al cumplirse su primer año en prisión, la familia de la abogada catalogó su detención como "secuestro" por parte del Estado salvadoreño.