Flávio Bolsonaro pide a la Justicia retirar del aire un sondeo en el que pierde 6 puntos

El hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro alegó que las preguntas realizadas por la firma encuestadora AtlasIntel para el sondeo divulgado este martes fueron hechas "de forma a inducir gravemente una percepción negativa" sobre su candidatura.

La encuesta mostró que, en caso de una segunda vuelta entre ambos candidatos, que hasta hace dos semanas aparecían técnicamente empatados, Lula vencería con el 48,9 % de la intención de voto y el líder ultraderechista se quedaría con el 41,8 %.

El sondeo realizado la semana pasada mostró una caída de seis puntos de intención de voto de Bolsonaro frente al 47,8 % que tenía en la encuesta hecha por la misma firma el 22 de abril, y una subida de 1,4 puntos de Lula en comparación con el 47,5 % que tenía.

La encuesta es la primera realizada tras la divulgación de unos audios en los que el ultraderechista le pide dinero al banquero Daniel Vorcaro, actualmente preso y protagonista de un gigantesco escándalo de corrupción que ha salpicado a numerosas autoridades, para financiar una película sobre la vida de Jair Bolsonaro.

Los audios muestran una gran proximidad entre Flávio Bolsonaro y el expropietario del liquidado Banco Master, a quien trata como "hermano".

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En el recurso ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) para pedir que la encuesta sea retirada del aire, los abogados del candidato del Partido Liberal (PL) manifiestan dudas sobre la metodología utilizada y sugieren un intento de manipulación.

Atlas, cuyo sondeo mostró que un 90 % de los encuestados dijo tener conocimiento sobre el escándalo, realizó diferentes preguntas sobre el caso para medir la reacción de los entrevistados.

"La secuencia de preguntas, la forma de presentación de los asuntos y el uso de asociaciones entre el precandidato, Daniel Vorcaro y el Banco Master contaminan e inducen las respuestas de los entrevistados, contaminando la integridad de sus resultados", afirmó el equipo de campaña del senador en un comunicado.

Los abogados alegaron igualmente que la encuestadora reprodujo el principal audio enviado por Flávio Bolsonaro a Vorcaro.

El director general de Atlas Intel, Andrei Roman, afirmó que el audio solo fue reproducido al final del cuestionario por lo que "no tuvo ningún impacto en los resultados ni en los escenario electorales".

Para el equipo jurídico de Bolsonaro, en cambio, por dejar claro un "precedente de manipulación grave e ignorar la neutralidad esperada", además de retirar el sondeo del aire, el tribunal tiene que investigar la "posible práctica de crimen electoral ante la gravedad de los vicios presentados y del riesgo de divulgación de un sondeo considerado fraudulento".