Hitachi Rail desarrollará sistema ferroviario de corredor Saltillo-Nuevo Laredo en México

La compañía informó este martes que Hitachi Rail España, junto con sus filiales en México y Austria, firmó un contrato por 3.394 millones de pesos mexicanos (unos 195 millones de dólares) para el diseño, desarrollo, suministro, instalación y puesta en marcha de los sistemas ferroviarios de esta nueva ruta.

La línea tendrá una extensión aproximada de 396 kilómetros y conectará Derramadero, en Saltillo, con Monterrey y Nuevo Laredo, enlazando los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, considerados estratégicos para el desarrollo económico del noreste del país.

El contrato contempla sistemas de señalización y protección ferroviaria basados en el estándar ETCS Nivel 1, destinados a garantizar la seguridad, interoperabilidad y eficiencia operativa de la ruta.

También incluye sistemas avanzados de telecomunicaciones, redes de transmisión, videovigilancia (CCTV), plataformas SCADA para la supervisión y control en tiempo real de la infraestructura, así como equipamiento para 13 estaciones de pasajeros, talleres, cocheras y zonas de inspección.

Asimismo, se implementará un Centro de Control Operacional (OCC) y un centro de respaldo para coordinar de forma centralizada la operación ferroviaria del corredor.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El proyecto forma parte de la primera fase del programa nacional de trenes de pasajeros impulsado por el Gobierno mexicano, con el objetivo de ampliar la infraestructura ferroviaria y fomentar el desarrollo económico regional.

Hitachi Rail destacó que acumula 55 años de operaciones en México, donde ha participado en proyectos como el Metro de Ciudad de México, el Tren Suburbano y el Tren Interurbano México-Toluca “El Insurgente”, además de sistemas de boletaje.

La adjudicación representa “un nuevo hito” para la compañía en el país, donde busca fortalecer estándares internacionales de seguridad y eficiencia ferroviaria, al tiempo que impulsa soluciones de movilidad más sostenibles y conectadas, indicó la empresa.