IAB Conecta 2026 analizará en México el impacto de la IA y la transformación digital

El encuentro se realizará en un contexto marcado por la aceleración tecnológica, la expansión de la inteligencia artificial (IA) y la transformación de las audiencias digitales, fenómenos que están redefiniendo las estrategias de marcas, medios y plataformas.

De acuerdo con los organizadores, la edición de este año busca destacar el papel del talento humano, la creatividad y la colaboración frente al avance de nuevas tecnologías y herramientas basadas en IA.

Desde 2007, IAB Conecta reúne a representantes de marcas, agencias, medios, plataformas tecnológicas, consultoras y creadores de contenido para discutir tendencias y desafíos del ecosistema digital.

Entre los temas que abordará la agenda destacan inteligencia artificial, retail media, commerce media, medición crossmedia, evolución del video digital y CTV, creator economy, branded content, publicidad programática y transformación digital.

Además, la Copa Mundial de 2026 será uno de los ejes de discusión debido a las oportunidades que podría generar para sectores vinculados con publicidad, contenidos, patrocinios y audiencias en México y Latinoamérica.

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El evento contará con la participación de Tom Fishburne, fundador y CEO de Marketoonist; Sebastián Valverde, country director de Google México; Kristi Argyilan, global head de Uber Advertising; Gloria Roncancio, senior manager Ads Measurement de Netflix; y Enrique Cornish, CMO de BBVA México, entre otros especialistas del sector.

Según los organizadores, el encuentro prevé reunir a más de 2.000 asistentes, en su mayoría directivos y tomadores de decisiones vinculados con marketing, publicidad, medios, tecnología y comercio electrónico.