Jefes militares de OTAN creen que salida de tropas de EEUU de Europa no afecta a disuasión

"Hemos abordado la reciente decisión de Estados Unidos de retirar una brigada blindada de Europa. Me gustaría destacar que esta decisión no afecta a la viabilidad de nuestros planes regionales", afirmó el comandante supremo aliado en Europa (SACEUR), el general estadounidense Alexus G. Grynkewich, en una rueda de prensa tras la reunión.

El pasado 1 de mayo se conoció que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retirará 5.000 uniformados estadounidenses de sus bases en Alemania, en un gesto interpretado como una reacción a las críticas del canciller alemán, Friedrich Merz, quien acusó al republicano de haber sido "humillado" por Irán en las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz.

Grynkewich explicó que la redistribución de tropas estadounidenses forma parte de la Estrategia de Defensa Nacional de EE. UU. y "se inscribe en el concepto que algunos han denominado 'OTAN 3.0'".

"A medida que el pilar europeo de la alianza se fortalece, esto permite a EE. UU. reducir su presencia en Europa y limitarse a proporcionar únicamente aquellas capacidades críticas que los aliados aún no pueden aportar",. indicó.

Así, afirmó que "cabe esperar que se produzca una redistribución de las fuerzas estadounidenses con el tiempo, a medida que los aliados desarrollen su capacidad".

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En cuanto al calendario exacto, Grynkewich dijo que "variará ampliamente en función de las diferentes capacidades, a medida que los países cumplan sus compromisos de gasto de (la cumbre aliada del año pasado en) La Haya y alcancen sus objetivos de capacidad".

"Realmente no puedo dar un calendario exacto. Va a ser un proceso continuo durante varios años", zanjó.

Actualmente, el ejército estadounidense tiene una presencia masiva en Alemania con más de 36.000 soldados en servicio activo distribuidos en varias instalaciones clave del país, entre ellas la base aérea de Ramstein, el cuartel general en Wiesbaden, las áreas de entrenamiento de Grafenwöhr y Hohenfels en Baviera, la base aérea de Spangdahlem y el complejo militar de Stuttgart.

Grynkewich señaló que los 5.000 efectivos que serán retirados procederán en una parte considerable del equipo de combate de la brigada blindada, así como del batallón de fuego de largo alcance cuyo despliegue había sido anunciado pero que no llegará a llevarse a cabo.

Recordó que desde que la brigada que será retirada sin relevo llegó en 2022, "han ocurrido muchas cosas en la Alianza".

"En primer lugar, los aliados bálticos, los polacos y muchos otros han reforzado considerablemente su capacidad de combate terrestre, por lo que ahora hay una capacidad sustancialmente mayor en el ámbito terrestre que la que había anteriormente", ejemplificó.

Además, destacó la brigada multinacional de la Alianza en Letonia liderada por Canadá, "plenamente operativa sobre el terreno y muy eficaz", así como el refuerzo alemán de otra brigada en Lituania.

"A medida que los aliados refuerzan su capacidad, Estados Unidos puede retirar capacidad y utilizarla para otras prioridades globales", concluyó, y agregó que se siente "muy cómodo con la situación actual" y que seguirá trabajando "para garantizar que contamos con la cobertura adecuada en los lugares adecuados para mantener la disuasión".