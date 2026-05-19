La Flotilla denuncia disparos a varios barcos durante las interceptaciones de Israel

"Disparos efectuados muy claramente al barco Girolama. Más detalles por venir", señaló la organización en un mensaje difundido en redes sociales acompañado de un vídeo del bloqueo este martes de la nave Giraloma.

Según la plataforma, al menos cinco barcos de la flotilla habrían recibido disparos, algunos este martes y otros durante las interceptaciones registradas el lunes, aunque por el momento no ha ofrecido más detalles sobre los incidentes.

Las Fuerzas Armadas israelíes mantienen desde este martes una operación para detener a los diez barcos que todavía navegaban rumbo a la Franja de Gaza, después de que el lunes bloquearan más de una treintena de embarcaciones y detuvieran a decenas de participantes.

El rastreador habilitado por la Sumud Global Flotilla, organizadora de esta misión, mostraba a las 12:30 GMT que cinco de las diez embarcaciones operativas que se dirigían a la Franja ya habían sido interceptadas.

Los activistas interceptados por el Ejército israelí, en una acción que ellos condenan como "secuestro", serán supuestamente trasladados al puerto israelí de Ashdod, según informaron los organizadores, mientras continúa la incertidumbre sobre las medidas que adoptarán las autoridades de Israel una vez lleguen a su territorio.