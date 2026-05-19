La ONU advierte de que la descarbonización de los edificios se ha estancado en el mundo

Según la décima edición del Informe Mundial sobre el Estado de los Edificios y la Construcción (2025-2026), elaborado por el PNUMA y GlobalABC, el estancamiento convierte al sector en "una fuente importante de emisiones", al tiempo que es "cada vez más vulnerable a los impactos del cambio climático y a los choques en los precios de la energía"

La descarbonización se ralentizó por factores como la construcción de edificios a un mayor ritmo que la modernización de los sistemas energéticos, lo que "anula las ganancias de eficiencia".

Los autores del informe achacan esta situación a que la "renovación es demasiado lenta", con millones de edificios que siguen siendo "ineficientes" y con altas emisiones de carbono.

El sector de la construcción representa el 37 % de las emisiones globales de dióxido de carbono y de casi el 50 % de la extracción mundial de materiales.

Otro de los obstáculos en la descarbonización son la dependencia de los combustibles fósiles por parte de los sistemas de calefacción y las cocinas, lo que refleja "débiles" políticas de eliminación gradual y una "baja prioridad" de los edificios en las estrategias climáticas nacionales.

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"Desde hogares y escuelas hasta hospitales y lugares de trabajo, los edificios desempeñan un papel fundamental en nuestras vidas. Los edificios pueden prolongar los riesgos climáticos o proporcionar condiciones de vida más seguras, saludables y asequibles", declaró la directora ejecutiva del PNUMA (con sede central en Nairobi), Inger Andersen.

Los gobiernos -subrayó- tienen una "oportunidad decisiva" de impulsar construcciones resilientes de cero emisiones mediante mejores políticas e inversiones, en un momento en el que "la mitad de los edificios del mundo (está) aún por construir o renovar para 2050".

Cada día, el mundo construye aproximadamente 12,7 millones de metros cuadrados de superficie edificada, lo que equivale a "añadir toda la ciudad de París en nueva superficie casi cada semana", según el PNUMA y GlobalABC.

El estudio muestra que las energías renovables suministraron "únicamente" en 2024 el 17,3 % de la demanda energética de los edificios, cifra "muy por debajo" de lo necesario para lograr las cero emisiones netas.

Para alcanzar ese objetivo, la inversión en la eficiencia energética en edificios debe alcanzar los 5,9 billones de dólares (5,08 billones de euros) acumulados desde 2015 en este terreno para 2030, aunque en 2024 se situaba en 2,3 billones de dólares (1,98 billones de euros).

A pesar de este estancamiento, el informe reconoce avances desde 2015 a nivel global, como la reducción en un 8,5 % de la intensidad energética de los edificios, que mide el consumo anual de energía de un edificio en relación con su área; o la triplicación de las certificaciones de edificios verdes.

Entre los ejemplos positivos en los últimos años se encuentran el despliegue de políticas que abordan las emisiones liberadas antes y durante la construcción en la Unión Europea, así como mejoras en el desempeño energético de los edificios en Japón y Suiza.

Del mismo modo, el estudio destaca la adopción de planes nacionales de acción climática que abordan "de manera sustancial" las estrategias del sector de la edificación en Bahamas, Camboya y Colombia.

También valora la actualización de los códigos de eficiencia energética de los edificios en California (Estados Unidos), Kenia, Japón y Singapur; o la expansión de la certificación de edificios verdes en China, Colombia, India y Turquía.

Países como Bangladés, India, Indonesia, Jordania, Ghana y Senegal también consiguieron avances al crear hojas de ruta para apoyar la transformación de este sector.