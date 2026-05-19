La ONU alerta repunte de ataques rusos en Ucrania: "La guerra es cada día más mortífera"

Así lo explicaron, en una sesión del Consejo de Seguridad sobre Ucrania, la directora de la división de Europa, Asia Central y las Américas del Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz de la ONU, Kayoko Gotoh, y la directora de la División de Respuesta a las Crisis de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), Edem Wosornu.

El órgano se reunió después de que Kiev lo solicitase por carta el pasado 13 de mayo advirtiendo de una intensificación de los ataques rusos con drones y misiles contra la población civil e infraestructuras críticas en las últimas semanas, justo después del alto el fuego pactado entre Ucrania y Rusia entre el 9 y el 11 de mayo con motivo del Día de la Victoria.

Gotoh aseguró que la semana pasada Ucrania vivió "uno de los bombardeos aéreos más importantes" desde que empezó la invasión en 2022: "Entre el 13 y el 14 de mayo, Rusia lanzó más de 1.500 drones y docenas de misiles, atacando a ciudades ucranianas en todo el país".

Tras detallar algunos de los incidentes, la directora regional señaló que el mes pasado se consolidó como el más mortífero en casi un año: 238 civiles murieron y 1.404 resultaron heridos.

"En Rusia, los supuestos ataques ucranianos también han llevado a un número creciente de bajas civiles y han dañado infraestructuras y edificios residenciales", afirmó.

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Y añadió: "Condenamos con firmeza todos los ataques contra civiles e infraestructura civil se produzcan donde se produzcan".

Por su parte, Wosornu denunció que en las últimas semanas efectivos de misiones humanitarias en el terreno, de la ONU y de ONGs, recibieron el impacto de un dron.

"No se les puede atacar. Directamente está prohibido y puede ser constitutivo de un crimen. Repetimos a todas las partes que valoren estos incidentes para que no se vuelva a producir", dijo.

"Los trabajadores humanitarios asumen mucho riesgo para salvar vidas. Sin embargo, las armas que se despliegan, baratas y mortíferas, están cambiando rápidamente lo que significa entregar asistencia que salva vidas", añadió.

Gotoh lamentó que un año después de que se reanudaran las negociaciones entre Ucrania y Rusia "no se ha producido todavía un avance importante" hacia el final de la guerra.

"Las negociaciones deben reiniciarse inmediatamente para impedir un mayor recrudecimiento y para poder avanzar hacia un alto el fuego pleno, inmediato e incondicional", urgió.