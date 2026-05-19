La OTAN celebra funcionamiento de defensa aérea tras derribo de dron ucraniano en Estonia

"Así es exactamente como se supone que debe funcionar nuestro sistema de defensa. Las competencias se delegan hasta el nivel táctico más bajo, de modo que podamos defender cada centímetro del territorio de la Alianza cuando se produce una incursión como esa, así que estoy muy orgulloso", indicó Grynkewich en una rueda de prensa tras una reunión del Comité Militar de la OTAN.

El militar estadounidense afirmó que todavía están evaluando la situación, pero señaló que "a primera vista parece que todo ha funcionado, y tenemos una excelente integración con todas las capacidades de defensa aérea del Báltico que hay allí, así como con nuestra misión de vigilancia aérea".

Un avión de combate de la misión de vigilancia aérea de la OTAN en el Báltico derribó este martes un dron ucraniano que había penetrado en el espacio aéreo de Estonia, informó el ministro de Defensa de ese país, Hanno Pevkur.

Según declaró en una rueda de prensa, la entrada del dron fue registrada por los dispositivos de las Fuerzas de Defensa estonias, que lo detectaron incluso antes de que cruzara la frontera con Rusia, cuando se activaron todas las medidas defensivas previstas para estas situaciones.

"Los cazas de la misión de seguridad aérea en el Báltico también estaban en el aire y, en este caso, los F-16 rumanos derribaron este dron entre Võrtsjärv y Põltsamaa. El dron ha caído en una zona bastante pantanosa y todavía estamos buscándolo", afirmó Pevkur.

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El ministro confirmó además que se había comunicado con su homólogo ucraniano de inmediato tras el accidente, el cual pidió disculpas por el suceso, con lo que dio a entender que el dispositivo no tripulado procedía originalmente de ese país.