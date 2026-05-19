"La política está elitizada": la juventud brasileña reclama formación en democracia

La necesidad de "deselitizar" la política y la mejor formación de los ciudadanos fueron ejes transversales de un debate sobre democracia y movilidad social, celebrado en el marco del encuentro 'Gobiernos del futuro: Expectativas de la Juventud', el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el apoyo de la Agencia EFE.

Juliana, una joven de Brasilia, dijo que "la democracia tiene mucha relación con la capacidad de acceso" a la política, lo que está estrechamente relacionado con el nivel social.

"Siento que para que la juventud tenga confianza de nuevo en la democracia, es necesario el empoderamiento de la juventud", lo que a su juicio se debe materializar a través de la educación.

En su opinión, en la enseñanza media debería haber una "asignatura fundamental" que tratase de las responsabilidades de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, para que todos los jóvenes puedan conocer el rol de cada institución y así poder conocerlas y fiscalizarlas.

"La política está muy elitizada. ¿Quién tiene tiempo de ir a hacer una manifestación? Las personas de baja renta que consiguen ir a la universidad también tienen que trabajar y no tienen tiempo para participar en la política", resumió Catarina, otra participante en el debate.

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Otra joven, Maria Luiza, llamó la atención sobre el efecto del desconocimiento de la política en las regiones rurales alejadas de los grandes centros urbanos, afirmando que la falta de información de estas zonas, generalmente empobrecidas, propicia la compra de votos.

"La falta de información causa que las personas del interior no tengan noción de la verdadera importancia de su voto", afirmó.

Por su parte, Victor aseguró que, fruto de este desconocimiento del papel de las instituciones, está notando una creciente "descredibilización" de la juventud en relación a la política, lo que se traduce en una desconexión con los partidos y candidatos.

"Siento que no soy escuchado y que la democracia no da el retorno debido. Miras a la urna y no te ves representado por nadie", comentó.

El encuentro 'Gobiernos del futuro: Expectativas de la Juventud', que se celebra entre este martes y miércoles en Brasilia, es un espacio de debate para que los jóvenes brasileños y del resto de América Latina expresen sus visiones acerca de la democracia y sus perspectivas sobre el futuro del modelo político.