Mistral AI adquiere la startup austríaca Emmi AI, experta en IA para ingeniería industrial

"Juntos, contamos con las capacidades fundamentales para diseñar y construir la próxima generación de aeronaves, vehículos y semiconductores", explicó Brandstetter en un comunicado.

Fundada en Linz (Alta Austria) en 2024, la empresa emergente se ha consolidado como una de las líderes europeas en IA aplicada a la ingeniería, desarrollando modelos que aceleran drásticamente la simulación industrial y los flujos de trabajo en sectores como la energía, la automoción, los semiconductores y la industria aeroespacial.

"Mistral ha decidido apostar por la audacia y liderar un nuevo mercado", aseguró Brandstetter.

Emmi AI, cuyo nombre rinde homenaje a la física y matemática Emmy Noether, recibió en 2025 una de las mayores rondas de financiación para emergentes en Austria, por un valor de 15 millones de euros, algo que les permitió acelerar la contratación, profundizar en el desarrollo de productos y ampliar las implementaciones en sectores industriales clave.

"Esta expansión estratégica consolida el liderazgo de Mistral en IA industrial y nos posiciona como el socio preferido de los fabricantes en sectores de alto riesgo como el aeroespacial, el automotriz y el de semiconductores", señaló el cofundador y director ejecutivo de Mistral, Arthur Mensch.

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Guillaume Lample, también cofundador de la compañía, aseguró que la adquisición "marca un punto de inflexión para la innovación industrial", y permitirá a Mistral AI capacitar a sus clientes para resolver los problemas técnicos más complejos.

Valorada actualmente en unos 12.000 millones de euros (unos 13.900 millones de dólares), la empresa francesa, fundada en 2023 y con sede en París, se considera la contraparte europea de consorcios estadounidenses como OpenAI o Google.

Mistral AI es líder europea en modelos de lenguaje a gran escala, ofrece sus productos como código abierto y ya ha construido varios centros de datos en Europa.

Brandstetter prevé que la plantilla de Emmi AI aumentará de 30 a 50 empleados y que su ciudad, Linz, se convertirá además en una sede oficial de Mistral, sumándose a las ya existentes en París, Londres, Ámsterdam, Múnich, San Francisco y Singapur.