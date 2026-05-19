Neones y distopia operística en Cannes con 'Her Private Hell', el retorno de Winding Refn

Diez años después de su última aparición en el prestigioso festival francés para presentar 'The Neon Demon', el danés explicó este martes -en una rueda de prensa tras haber estrenado anoche la película con alfombra roja- que en lo que le quede de vida va a darle al mundo todo lo que pueda, después de haber tenido una experiencia cercana a la muerte por una cardiopatía tres años atrás.

"Me dieron una segunda oportunidad", dijo entre lágrimas el realizador de títulos como 'Drive' (que también fue estrenada en Cannes) y aseguró que quiere hacer con ella algo "que sea bueno".

Contó que se salvó gracias a una operación en la que podría haber muerto y que su cirujano actuó como un personaje de Tom Cruise. "Yo pensaba que yo era un genio, pero este tipo...", bromeó.

Respecto a 'Her Private Hell', la quinta película que presenta en Cannes, indicó que el proyecto surgió de unir tres ideas distintas que quería poner en práctica.

La primera era la de una joven mujer en una ciudad que no existe, a la que interpreta Thatcher, la de un hombre que va al infierno y vuelve (Melton) y la de un misterioso monstruo que merodea, pero que es 'glam' y 'sexy'.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Todo eso articula el argumento de esta nueva cinta con música del compositor italiano Pino Donaggio.

"Al final pensé que tenía que hacer una ópera y necesitaba un compositor", detalló el realizador danés, e inmediatamente pensó en Donaggio. Pero como "no sabía si estaba vivo", admitió, tuvo que googlearlo antes de buscar cómo entrar en contacto con el italiano.

"No fue fácil trabajar con él porque es muy exigente", compartió Donaggio también en la rueda de prensa.

Los actores que le acompañaron este martes en Cannes hablaron de que el rodaje fue un desafío, pero también una de las mejores experiencias artísticas que han tenido, como aseguró Thatcher, conocida por su papel en la serie 'Yellowjackets' y en filmes como 'Heretic'.

Winding Refn dio con Melton gracias a su hija, que le mostró al actor en un capítulo de la serie adolescente de misterio 'Riverdale'.

"Es uno de los grandes autores del cine", manifestó el actor.

El papel de la música fue muy importante en el trabajo en esta especie de "cuento de hadas" pasado por el filtro de Winding Refn, comentó también el elenco, ya que los actores intercambiaban canciones para entrar en sintonía con las escenas que iban a grabar, mientras rodaban la historia en orden cronológico.

Y es que "saber lo que va a pasar" es para Winding Refn su peor pesadilla, afirmó, por eso rueda cronológicamente, ya que así la obra va fluyendo, es como "arcilla", y el cineasta puede cambiar un poco el final.

"El infierno es cuando sé qué es lo que va a ser, porque entonces no lo puedo hacer", dijo.

También habló sobre la inteligencia artificial (IA), que es una herramienta que ve "interesante", aunque cree que lo humano siempre hará reaccionar "predominantemente mejor" al público.

Pero lo ha probado, matizó, y cree que puede ser como una nueva "brocha" para un nuevo tipo de creatividad.

"Es solo una nueva invención", opinó, y "con cada invención algo muere, algo nace", reflexionó.