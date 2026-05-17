De John Travolta a Vin Diesel, las celebridades siguen pasando por la red carpet de Cannes

Como cada año, la Riviera Francesa es el escenario donde se desarrolla el emblemático Festival de Cine de Cannes. Por la red carpet el icónico evento, que reúne a lo mejor del séptimo arte, ya pasaron varias celebridades y lo seguirán haciendo, pues la cita con las más grandes producciones cinematográficas se extenderá hasta el 23 de mayo en la Costa Azul.

Así, el Festival de Cannes se convierte en la gran pasarela del cine a nivel mundial, donde las estrellas convergen y lucen sus mejores galas. Y solo como ejemplo, tenemos a John Travolta, quien a sus 72 años llegó muy bien acompañado de su hija Ella Bleu.

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Barbara Palvin, mostrando orgullosa su pancita con el bebé a bordo, y su marido Dylan Sprouse pasaron divinos por la red carpet de Cannes. Y, por supuesto, Cara Delevingne y Jordan Firstman también brillaron en la Costa Azul.

El famoso actor Vin Diesel, la actriz Kristen Stewart y la icónica Demi Moore, miembro del jurado del Festival de Cine de Cannes, también forman parte de la constelación de estrellas que ya hizo su aparición en la alfombra roja en la Riviera Francesa.

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El actor mexicano Diego Luna y la actriz Adriana Paz, así como Isabelle Huppert y Oddesa A’Zion también desfilaron en la red carpet de Cannes 2026.