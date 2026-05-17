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17 de mayo de 2026 a la - 10:05

De John Travolta a Vin Diesel, las celebridades siguen pasando por la red carpet de Cannes

Ella Bleu Travolta y su orgulloso padre John Travolta en la edición número 79 del Cannes Film Festival, en Francia. (EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER)
Ella Bleu Travolta y su orgulloso padre John Travolta en la edición número 79 del Cannes Film Festival, en Francia. (EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER) SEBASTIEN NOGIER

La edición número 79 del Festival de Cine de Cannes, que inició el pasado 12 de mayo y culminará el próximo 23, ya vio pasar a varias celebridades por la red carpet. Mirá a John Travolta y su hija Ella Bleu, Barbara Palvin y su esposo Dylan Sprouse, Vin Diesel y otros famosos en la alfombra roja de la Costa Azul. ¡Adelante!

Por ABC Color

Como cada año, la Riviera Francesa es el escenario donde se desarrolla el emblemático Festival de Cine de Cannes. Por la red carpet el icónico evento, que reúne a lo mejor del séptimo arte, ya pasaron varias celebridades y lo seguirán haciendo, pues la cita con las más grandes producciones cinematográficas se extenderá hasta el 23 de mayo en la Costa Azul.

La modelo húngara Barbara Palvin, con su bebé a bordo, y el actor Dylan Sprouse en la red carpet del Cannes Film Festival. (Olivier CHASSIGNOLE / AFP)
La modelo húngara Barbara Palvin, con su bebé a bordo, y el actor Dylan Sprouse en la red carpet del Cannes Film Festival. (Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Así, el Festival de Cannes se convierte en la gran pasarela del cine a nivel mundial, donde las estrellas convergen y lucen sus mejores galas. Y solo como ejemplo, tenemos a John Travolta, quien a sus 72 años llegó muy bien acompañado de su hija Ella Bleu.

El director y guionista estadounidense Jordan Firstman y la modelo británica Cara Delevingne llegan a la proyección de la película "Club Kid" en la 79ª edición del Festival de Cine de Cannes. (Sameer AL-DOUMY / AFP)
El director y guionista estadounidense Jordan Firstman y la modelo británica Cara Delevingne llegan a la proyección de la película "Club Kid" en la 79ª edición del Festival de Cine de Cannes. (Sameer AL-DOUMY / AFP)

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El actor estadounidense Vin Diesel saluda feliz a su llegada a la proyección de la película "Fast & Furious" en la 79ª edición del Festival de Cine de Cannes. (Sameer AL-DOUMY / AFP)
El actor estadounidense Vin Diesel saluda feliz a su llegada a la proyección de la película "Fast & Furious" en la 79ª edición del Festival de Cine de Cannes. (Sameer AL-DOUMY / AFP)

Barbara Palvin, mostrando orgullosa su pancita con el bebé a bordo, y su marido Dylan Sprouse pasaron divinos por la red carpet de Cannes. Y, por supuesto, Cara Delevingne y Jordan Firstman también brillaron en la Costa Azul.

Kristen Stewart a su paso por la alfombra roja del Cannes Film Festival 2026. (EFE/EPA/TERESA SUAREZ)
Kristen Stewart a su paso por la alfombra roja del Cannes Film Festival 2026. (EFE/EPA/TERESA SUAREZ)
¡Lady in red! Demi Moore deslumbrante en la edición número 79 del Cannes Film Festival. (Sameer AL-DOUMY / AFP)
¡Lady in red! Demi Moore deslumbrante en la edición número 79 del Cannes Film Festival. (Sameer AL-DOUMY / AFP)

El famoso actor Vin Diesel, la actriz Kristen Stewart y la icónica Demi Moore, miembro del jurado del Festival de Cine de Cannes, también forman parte de la constelación de estrellas que ya hizo su aparición en la alfombra roja en la Riviera Francesa.

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Diego Luna y Adriana Paz llegando a la premier de The Electric Kiss en Cannes. (EFE/EPA/TERESA SUAREZ)
Diego Luna y Adriana Paz llegando a la premier de The Electric Kiss en Cannes. (EFE/EPA/TERESA SUAREZ)

El actor mexicano Diego Luna y la actriz Adriana Paz, así como Isabelle Huppert y Oddesa A’Zion también desfilaron en la red carpet de Cannes 2026.

La actriz estadounidense Odessa A'Zion y la actriz francesa Isabelle Huppert llegaron juntas a la proyección de la película "Karma" en la 79ª edición del Festival de Cine de Cannes. (Sameer AL-DOUMY / AFP)
La actriz estadounidense Odessa A'Zion y la actriz francesa Isabelle Huppert llegaron juntas a la proyección de la película "Karma" en la 79ª edición del Festival de Cine de Cannes. (Sameer AL-DOUMY / AFP)