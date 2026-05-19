Países nórdicos e India impulsan cooperación estratégica en tecnología verde e innovación

"Vamos a empezar un nuevo período dorado en la relación entre la India y los países nórdicos", dijo Modi en una comparecencia sin preguntas ante los medios junto a sus homólogos de Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia e Islandia.

En la cumbre los líderes trataron las oportunidades de colaboración en múltiples áreas, desde el comercio y las inversiones a la economía azul, la economía circular, infraestructura digital, inteligencia artificial, clima, seguridad energética, educación, sanidad, defensa y el sector espacial, entre otras.

Modi destacó el "considerable progreso" en las relaciones mutuas en la última década, en la que las inversiones de los países nórdicos en la India han aumentado casi un 200 %.

Asimismo, resaltó la relevancia del acuerdo de libre comercio firmado en el último año entre su país y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), de la que forman parte Noruega e Islandia, así como el que se está ultimando con la Unión Europea (UE).

"Pienso que esta reunión es una manifestación de lo que realmente necesita un mundo más impredecible: más cooperación y colaboración entre democracias", declaró en la comparecencia el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre.

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Los seis países subrayaron además en una declaración conjunta su interés común en promover "un orden global robusto y resiliente basado en el derecho internacional que promueva la paz, la estabilidad, el crecimiento económico inclusivo y el desarrollo sostenible".

Asimismo señalaron la necesidad de una paz integral, justa y duradera en Ucrania y de una asistencia humanitaria suficiente para la Franja de Gaza y de encontrar una solución dialogada al conflicto en Irán, incluida la reapertura del estrecho de Ormuz.

La cumbre celebrada este martes fue la tercera entre los países nórdicos después de las de Estocolmo (2018) y Copenhague (2022).

La siguiente reunión se celebrará en Helsinki, en una fecha aún por confirmar, según trascendió este martes.

Modi inició su gira europea el domingo en Suecia, donde firmó un acuerdo de cooperación estratégica y asistió a una reunión con empresarios suecos e indios.

En Noruega, segunda etapa de su gira europea, Modi cerró un acuerdo similar con este país nórdico, asistió a otro foro empresarial y fue recibido en audiencia por el rey Harald V.