Sacrifican 42 animales en Trinidad y Tobago contagiados con alguna enfermedad infecciosa

Según la Policía de Trinidad y Tobago, en la mañana del pasado día 17 de mayo, agentes policiales trinitenses, en colaboración con la Guardia Costera del país, establecieron una operación de vigilancia en la costa de Cedros/Icacos, tras recibir información confidencial sobre la llegada de unos animales infectados.

Allí, los policías avistaron una embarcación de rápida velocidad zarpando de la zona, provocando sospecha entre los oficiales.

Un rato más tarde, otros agentes interceptaron un tractor de una zona boscosa cercana a la costa que intentaba halar un remolque donde estaban los animales.

Posteriormente, el tractor y el tráiler fueron escoltados a la Estación de Policía de Cedros, donde los oficiales contabilizaron 35 ovejas y siete cabras.

Las autoridades, entonces, contactaron a los Servicios Veterinarios del Ministerio de Agricultura, del cual su titular examinó a los animales y aseguró que estos presentaban una enfermedad infecciosa.

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Ante ello, los 42 animales fueron sacrificados entre el domingo y el lunes pasado.

Por su parte, el comisionado de la Policía trinitense, Allister Guevarro, advirtió a aquellas personas que intenten entrar al país animales mediante el contrabando.

"La importación de ganado ilegal es un acto insensato que amenaza a la seguridad alimentaria nacional, la salud pública y la vida de los agricultores", sostuvo.