Tribunal ordena la entrega a Israel de 11 buques incautados a la flotilla Sumud en octubre

"No cabe duda de que los propietarios de las embarcaciones tienen conocimiento de la incautación, tanto por la amplia difusión mediática que la acompañó como por el hecho de que el Estado las ha mantenido en su poder durante más de seis meses", se describe el fallo, que alega inacción por parte de los dueños de los barcos.

"Una vez finalizada la inspección e identificación de las embarcaciones, la propiedad de las once se transferirá al Estado de Israel", añade la Fiscalía en el texto.

La Flotilla Global Sumud ha intentado en repetidas ocasiones -y unas cinco embarcaciones lo hacen en estos momentos- alcanzar la Franja de Gaza, con el objetivo de romper el bloqueo naval que Israel mantiene sobre el enclave palestino ocupado.

En la tentativa de octubre de 2025, el último barco fue interceptado por las fuerzas navales israelíes el día 3 de ese mes, después de que una flota de más de 40 embarcaciones intentaran sin éxito navegar hasta Gaza desde Túnez, España, Grecia o Italia.