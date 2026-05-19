Una fiscal panameña es asesinada en un presunto caso de violencia machista

En un comunicado difundido en las últimas horas, la fiscalía lamentó la muerte de la funcionaria, ocurrida en el sector de Pueblo Nuevo de la capital panameña, y cuyo autor material supuestamente fue su pareja, un hombre que ya ha sido detenido.

La víctima fue identificada por la Policía Nacional como la fiscal adjunta Patricia Soledad Ossa, quien recibió un número indeterminado de disparos de un hombre que posteriormente la trasladó a un hospital, donde se dictaminó la muerte.

Tanto el presunto homicida como el arma utilizada están en manos de las autoridades.

Los medios locales informaron de que la víctima trabajaba en la Fiscalía Metropolitana de Homicidio y Feminicidio, en tanto que el presunto autor contaba con licencia para portar armas.

Según la versión dada por la policía en un comunicado difundido en redes sociales, se trata de un hecho de presunta "violencia doméstica", y por el momento se ha descartado que el asesinato esté relacionado con el crimen organizado.

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En los primeros cuatro meses de este año se han registrado en Panamá nueve feminicidios, un 125 % más que en el mismo periodo del año anterior, según estadísticas del Ministerio Público. En 2025 hubo en el país veinte feminicidios y quince muertes violentas de mujeres.