Amenazas aéreas y la presencia de drones obligan a lituanos y letones a buscar refugio

En Lituania, las autoridades emitieron una alerta roja instando a los residentes de la capital a buscar refugio, pero posteriormente la levantaron. Sin embargo, el portal de noticias 15min.lit informó que el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, y la primera ministra, Inga Ruginiene, fueron trasladados a refugios durante la alerta.

El Ministerio de Defensa de Lituania, en un comunicado publicado en X, indicó que la alerta se había activado debido a un "dron sospechoso" que se aproximaba desde Bielorrusia.

Los mensajes de alerta en Letonia no especificaban qué sensores habían detectado el dron, pero el martes, el ejército letón guió a cazas F-16 rumanos que participaban en una misión de vigilancia aérea en el Báltico, estacionados en Lituania, para derribar un dron extraviado sobre Estonia.

En Letonia, la alerta por amenaza aérea también se levantó aproximadamente una hora después de ser anunciada, poco después de las 9 de la mañana, pero no sin antes interrumpir la enseñanza en las escuelas de los distritos del este de Letonia que se encontraban en alerta y obligar a cancelar un examen centralizado de física para todos los alumnos de noveno grado.

Tras la alerta del martes, la televisión letona informó que hasta 260 000 residentes se vieron afectados por las advertencias de amenaza, que se extendieron más allá de las regiones orientales cercanas a las fronteras de este país miembro de la OTAN con Rusia y Bielorrusia. Estudiantes de secundaria de una ciudad del este de Letonia relataron a los periodistas de televisión que, asustados, se refugiaron en un sótano después de que la alerta interrumpiera su examen centralizado de letón.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En Letonia, las alertas y la interrupción de la vida cotidiana en algunas partes del país se produjeron mientras un gobierno interino estaba en el poder después de que la primera ministra Evika Siliņa dimitiera tras la ruptura de su coalición de tres partidos, después de que destituyera al ministro de Defensa, Andris Sprūds, tras el impacto de drones extraviados en un depósito de petróleo vacío en la ciudad de Rēzekne, al este de Letonia, el 7 de mayo.

Con Siliņa como ministro de Defensa en funciones, Andris Kulbergs, diputado de la Lista Unida, grupo opositor de centro-conservador, nominado el 16 de mayo por el presidente Edgars Rinkēvičs, continúa las conversaciones para formar un gobierno interino hasta las elecciones nacionales previstas para el 3 de octubre.