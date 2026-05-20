Amnistía Internacional denuncia la "detención arbitraria" de una abogada crítica de Bukele

López fue detenida el 18 de mayo de 2025 bajo el cargo de peculado (malversación), en relación a su labor como asesora en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante el Gobierno del expresidente izquierdista Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), pero la Fiscalía General cambió el delito a enriquecimiento ilícito cuando presentó la acusación formal en su contra el 2 de junio de 2025.

Amnistía Internacional también pide "poner fin" a la incomunicación "a la que está sometida" López y a cumplir "integralmente" con las medidas cautelares otorgadas el año pasado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al considerar que "se encuentra en una situación de gravedad y urgencia".

El lunes, al cumplirse su primer año en prisión, la familia de la abogada catalogó su detención como "secuestro" por parte del Estado salvadoreño.

"Ruth López es una presa de conciencia, detenida injustamente desde hace un año por su lucha incansable contra la corrupción y su defensa de la justicia social. Exigimos su liberación inmediata e incondicional".

Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, sostuvo que "tras un año de detención, las autoridades salvadoreñas continúan sometiendo a Ruth a condiciones incompatibles con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos".

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Además apuntó que "la incomunicación prolongada, las restricciones a la defensa y la falta de publicidad del proceso generan una profunda preocupación sobre el respeto a las garantías judiciales y al debido proceso, no solo en su caso, sino también para miles de personas detenidas arbitrariamente en El Salvador".

La organización también expresó su preocupación por "el impacto humano y social que la detención de Ruth López ha tenido en sus entornos familiares, comunitarios y profesionales".

"Además de su labor como defensora de derechos humanos, Ruth ha sido reconocida por su liderazgo cercano en espacios educativos, comunitarios y de organización social, donde acompañaba y apoyaba el reclamo de otras demandas sociales", agregó.

En su trabajo como abogada y defensora de derechos humanos, López participó en la presentación de diversas demandas de inconstitucionalidad, informes de transparencia, en avisos a la Fiscalía para investigar el uso irregular de fondos estatales y en sesiones de la CIDH sobre El Salvador.

En diciembre de 2024, la abogada fue incluida en la lista de las cien mujeres más influyentes del mundo por la BBC y en el último año ha recibo al menos 7 premios en el extranjero relacionados con la defensa de derechos y su trabajo.