Bolivia pide a Petro que "medie" para que Evo Morales se presente ante la Justicia

En una rueda de prensa, el canciller boliviano, Fernando Aramayo, cuestionó que Petro se ofrezca como mediador en los conflictos en Bolivia cuando el país "no está" en una situación que lo requiera y también le acusó de haber denunciado "con información falsa que se estaría asesinando a gente en las calles".

Aramayo consideró que por detrás de esos criterios, que son "mentira", hay "una acción política y cómplice" de Morales (2006-2019) e indicó que le gustaría que Petro se exprese "sobre las denuncias y los casos de pedofilia frente a los cuales" el exgobernante boliviano "no responde".

El canciller aludió de esta forma a que Morales fue declarado en rebeldía el 11 de mayo por un tribunal de la región sureña de Tarija, tras no presentarse al inicio del juicio en el que se lo acusa por trata agravada de personas por su presunta relación con una menor de edad con la que supuestamente tuvo una hija mientras fue presidente en 2016.

"¿Cuál es su criterio frente a ello? ¿Por qué no le pide al expresidente Morales que se presente ante la justicia y que responda? Que venga él (Petro), que se ofrezca como mediador, que facilite la salida del Chapare del expresidente Morales y que lo ponga frente a los foros de la Justicia boliviana", sostuvo.

El Chapare es parte del Trópico de Cochabamba, una zona cocalera en el centro del país que también es el bastión sindical y político del exmandatario, quien permanece allí desde octubre de 2024 resguardado por cientos de sus seguidores para evitar que se ejecute una orden de captura en su contra por el proceso por trata.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Aramayo insistió en que si Petro "tiene tanta vocación para facilitar acciones que le devuelvan la paz social a este país, que venga" y que lleve a Morales al juzgado "para que rinda declaración" en el juicio, que solo seguirá su curso cuando el expresidente se presente ante las autoridades judiciales o la Policía ejecute la orden de captura.

Petro afirmó el domingo que Bolivia vive una "insurrección popular" que, a su juicio, es una "respuesta a la soberbia geopolítica" frente a las protestas y bloqueos de carreteras de sectores campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y afines a Morales que exigen la renuncia de Paz.

Por este y otros pronunciamientos del gobernante colombiano sobre la situación en Bolivia que el Gobierno de Paz consideró una "injerencia", este miércoles la Cancillería comunicó la expulsión de la embajadora de Colombia, Elizabeth García, aunque aseguró que esto no constituye una "ruptura de relaciones".

El ministro Aramayo sostuvo que las declaraciones de Petro "están desinformando" y consideró que usó "términos que riñen contra el derecho internacional" y plantean "una injerencia directa en asuntos de la política interna boliviana", por lo que se declaró "persona non grata a la embajadora".

Ratificó que esto "no significa que estemos rompiendo relaciones diplomáticas con Colombia".

La ciudad de La Paz, sede del Gobierno y del Legislativo bolivianos, y el departamento homónimo concentran las protestas y bloqueos de carreteras que exigen la renuncia de Paz, quien lleva seis meses de gestión.