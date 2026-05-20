Bolsa de Londres sube casi un 1 % tras dato de inflación y aupada por empresas de defensa

El índice de precios al consumo (IPC) del Reino Unido descendió en los doce meses hasta el pasado mes de abril, frente al 3,3 % en marzo, según publicó este miércoles la Oficina Nacional de Estadísticas británicas (ONS).

En este contexto, el índice principal londinense, el FTSE 100, ascendió hoy un 0,99 % -o 101,79 puntos- hasta los 10.432,34, mientras que el secundario, el FTSE 250, sumó un 1,20 % hasta los 22.838,38.

La principal beneficiada del día en la City londinense fueron los grandes almacenes Marks and Spencer Group, cuyas acciones crecieron un 6,64 %.

Sin embargo, el grueso de las ganancias se lo llevaron las cotizadas del sector militar y de defensa, encabezadas por las contratistas Babcock International Group y Rolls Royce Holdings, que cerraron el podio de subidas añadiendo un 5,30 % y un 5,15 % respectivamente.

Por el contrario, entre las más perjudicadas en el parqué británico estuvieron la compañía de seguridad financiera Experian, que cedió un 2,95 %; la química Centrica, que bajó un 1,89 % y la empresa de análisis empresarial Relx, que perdió un 1,78 %.