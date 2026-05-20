Cannes homenajea a Antoni Lallican y a todos los fotoperiodistas asesinados en Ucrania

Un reconocimiento que recogió hoy la que fuera su compañera, Aida Belloulid, exjefa de prensa del Festival de Cannes, en un emotivo acto en el que también se inauguró una exposición de fotografías de Lallican y de los ucranianos Max Levin, también fallecido en la guerra, y George Ivanchenko, que sufrió graves heridas por las que se le tuvo que amputar una pierna.

"La guerra de Ucrania invadió el festival desde su inicio", recordó el delegado general de Cannes, Thierry Frémaux, que recordó cómo el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, intervino por vídeo en la edición de 2022, apenas unos meses después del comienzo de la invasión rusa.

El festival siempre ha mostrado su solidaridad con el pueblo ucraniano, a través de las películas, la música y el arte, actos especiales para hablar de una guerra "que Ucrania no perderá y que Putin no ganará".

Por su parte, el presidente del jurado del Ojo de Oro, que reconoce en Cannes al mejor documental, el ucraniano Mstyslav Chernov, destacó el trabajo de los fotoperiodistas que cubren el conflicto de Ucrania y que informan mientras tratan de sobrevivir.

"Deberíamos celebrar su vida, no su muerte", dijo sobre Lallican y Levin. Y explicó que el cartel de la exposición incluye los nombres de todos los periodistas y fotógrafos que han muerto en Ucrania cuando estaban haciendo su trabajo.

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"Tenemos que hacer todo lo posible en nuestras manos de artistas para que esta lista no crezca. Hay que seguir hablando de lo que ocurre para tratar de que las cosas cambien", agregó.

La exposición 'Regards célestes' (Miradas celestiales, en español) está compuesta por algunos ejemplos del trabajo de Lallican, Levin e Ivanchenko y es una iniciativa de la embajada de Ucrania en Francia la Asociación ucraniana de fotógrafos y el Instituto Ucraniano en Francia

Antoni Lallican, de 37 años, falleció el 3 de octubre del año pasado en un ataque con drones mientras circulaba en un coche en compañía Ivanchenko, de 25, que resultó gravemente herido.

Los dos fotógrafos llevaban equipo de protección y un chaleco antibalas con la inscripción 'Prensa' cuando el vehículo en el que iban en el Donbás fue alcanzado por los drones.

Lallican, que fue galardonado con el Premio Victor Hugo 2024 de Fotografía Comprometida por un reportaje sobre la guerra en Ucrania, trabajó para varios medios de comunicación franceses, entre ellos, Le Monde, Le Figaro, La Croix, Mediapart y Libération.

Colaboró con numerosos medios de comunicación extranjeros, como el diario alemán Die Welt y el suizo Le Temps. Y, además de trabajar en Ucrania, estuvo en Armenia, Israel, los Territorios Palestinos y Siria.