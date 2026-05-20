Confirman identidad de la mujer asesinada en un procedimiento estético en Bogotá

"Sí, ya confirmamos a través de lofoscopia que las huellas de la persona que llegó ayer a Medicina Legal corresponden a Yulixa Toloza", aseguró el director de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés, en declaraciones a medios locales.

El funcionario explicó que la determinación de la causa y manera de muerte podría tardar varios días debido al estado del cuerpo y al tiempo transcurrido desde la desaparición de la mujer.

El caso de Yulixa Toloza ha generado conmoción en Colombia desde el pasado 13 de mayo, cuando desapareció luego de practicarse una lipólisis láser (procedimiento para eliminar grasa usando un láser) en un centro estético ilegal del sur de Bogotá.

Según familiares y amigas, la mujer presentó complicaciones de salud tras el procedimiento, entre ellas dificultad respiratoria y pérdida de estabilidad.

La investigación tomó fuerza luego de que un testigo asegurara haber visto a dos hombres sacar a la mujer inconsciente del lugar y subirla a un vehículo.

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La Policía del estado venezolano de Portuguesa confirmó este miércoles la captura de Edinson Torres y María Fernanda Delgado, presuntos dueños de la clínica investigada y requeridos por Colombia por su presunta relación con la desaparición y muerte de Toloza.

Las autoridades venezolanas aseguraron en un comunicado que la detención se logró tras labores de inteligencia y seguimiento en el municipio de Guanare, a más de 400 kilómetros de la frontera, donde los sospechosos permanecían escondidos tras huir de Colombia.

Según señalaron, ambos detenidos eran propietarios y administradores del establecimiento donde se realizó el procedimiento quirúrgico.

Los detenidos son investigados por desaparición forzada, secuestro simple, omisión de socorro, encubrimiento y destrucción de material probatorio.

La Secretaría de Salud de Bogotá clausuró el centro estético y reforzó las inspecciones a establecimientos similares tras la repercusión del caso.

Según la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, el país realiza más de 400.000 procedimientos estéticos al año, pero las autoridades han alertado sobre la proliferación de lugares clandestinos sin habilitación para desarrollar actividades quirúrgicas.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que la ciudad "redoblará esfuerzos" contra este tipo de establecimientos ilegales que "ponen en riesgo la vida de las personas".