Ecuador y Francia recuerdan al antropólogo francés Rivet con programa 'Miradas cruzadas'

La iniciativa propone reactivar el diálogo bilateral y repensar la historia compartida a través de la antropología, la ciencia y el arte.

La magnitud de esta agenda radica en un trabajo colaborativo interinstitucional realizado en el marco de las Semanas de América Latina y el Caribe organizadas por el Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores francés (MEAE).

‘Miradas Cruzadas’ se consolida gracias a la alianza entre el tejido académico y público de ambos países, y también con la Universidad Autónoma de Barcelona.

Paul Rivet llegó a territorio ecuatoriano en 1901 como médico militar de la Segunda Misión Geodésica Francesa. Sin embargo, su paso por el país marcó un giro humanista: dejó de medir la tierra para empezar a mirar a su gente, destaca la Embajada de Francia en Quito.

Francia y Ecuador tienen "excelentes relaciones políticas, comerciales, de cooperación, pero lo que realmente nos une es que tenemos una historia compartida desde casi tres siglos", dijo Philippe Létrilliart, embajador de Francia, durante la presentación de la programación.

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Detalló que en 2026 se celebran los 290 años de la llegada de la Primera Misión Geodésica, los 120 años del fin de la Segunda Misión Geodésica y el año 150 del nacimiento de Paul Rivet.

La obra y pensamiento de Rivet no solo representan un patrimonio, una parte del pasado común entre ambas naciones, "sino que es una base de diálogo para hoy. Es un pretexto, para seguir investigando, seguir proponiendo nuevas lecturas, nuevas interpretaciones de su trabajo", dijo el diplomático que se refirió a Rivet como un "humanista".

"Miradas Cruzadas" pretende rendir homenaje a Rivet como hombre y científico "y hacerlo en Ecuador porque la vida de Rivet está íntimamente relacionada" con el país andino, una nación que el científico aseveró que le había "transformado", anotó el embajador.

Rivet, que cambió la "antropología americana en Francia", fundó el Museo del Hombre en París, recordó el diplomático antes de agregar que la programación cultural permite "hacer nuevamente obra científica y cultural" pues la idea central de una exposición prevista en el Museo Nacional (MUNA), es comparar la antropología del principio del siglo XX y la de hoy.

Las placas originales capturadas por Rivet y otras científicos, que muestran la vida de las comunidades ecuatorianas Tsáchila y Napu Runa a inicios del siglo XX, regresan simbólicamente a Ecuador para devolver la centralidad a la mirada de los pueblos indígenas, permitiendo que las nuevas generaciones dialoguen con su propia historia.

La programación busca además crear una nueva etapa "en la larga historia de las relaciones entre Francia y Ecuador y en particular en el campo de la cultura y de las Ciencias Sociales", anotó Létrilliart.

Integrada por diversas actividades académicas y científicas, como conversatorios, conferencias y seminarios, entre los hitos más importantes de la programación en Quito figuran la exposición Documental-Histórica y Contemporánea en el MUNA y la exposición Documental-Histórica en la Pontificia Universidad Católica de Ecuador: Una vitrina arqueológica que conecta el rigor de la investigación con la comunidad estudiantil y el público general.