El Consejo Electoral de Ecuador mantiene proceso de cancelación de partido de izquierdas

Durante una reunión del pleno del CNE, su presidenta, Diana Atamaiant, y dos consejeros, votaron en contra del pedido del presidente de UP, Geovanni Atarihuana, quien solicitaba revaluar la suspensión al considerar que el Consejo tomó la decisión fuera de plazo.

No obstante, la formación política todavía puede recurrir al Tribunal Contencioso Electoral (TCE), quien podría revocar la decisión del Consejo de manera que el partido podría participar en las próximas elecciones locales.

La eliminación del registro nacional de organizaciones políticas lo anunció el CNE el pasado 26 de abril, cuando concluyó que UP y el movimiento Construye, debían salir del sistema de partidos por la reducción de su militancia.

El organismo defendió que autorizar la participación electoral de organizaciones que no cumplen los requisitos afecta a la integridad del sistema de partidos y puede derivar en un uso indebido de recursos públicos.

Atarihuana tildó a la decisión como una "vergüenza nacional" y acusó al CNE de estar supuestamente "al servicio" del jefe de Estado, Daniel Noboa, y reiteró que la cancelación del registro fue adoptada aparentemente "sin argumentos" y "violando" la ley y la Constitución.

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En noviembre próximo, los ecuatorianos acudirán a las urnas para designar a prefectos/as y viceprefectos/as, alcaldes/as, concejales/as urbanos y rurales, vocales de las Juntas Parroquiales Rurales, e integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para el periodo 2027-2031.

El CNE adelantó las elecciones, previstas inicialmente para el 14 de febrero de 2027, para evitar problemas por un eventual fenómeno de El Niño, pero la oposición ha criticado esa decisión señalando que no se ha adoptado en otras ocasiones complicadas.

El más duro crítico de ese cambio es el movimiento opositor Revolución Ciudadana (RC), liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), agrupación que, pese a estar suspendida nueve meses por estar inmersa en una investigación judicial, asegura que sí presentará candidatos, pero arropados por otras agrupaciones políticas, que aún no ha revelado.