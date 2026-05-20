El Gobierno de Túnez levanta la suspensión de la ONG Abogados Sin Fronteras

El levantamiento de la sanción se produce un día después de que la Organización Tunecina de Jóvenes Médicos (OTJM), también suspendida el pasado jueves para un período de 30 días, volviera a sus actividades tras la decisión del Gobierno anular su cancelación temporal.

Abogados sin Fronteras consideró que el permiso para retomar sus funciones permite "reafirmar su compromiso con la defensa de un espacio civil" con el fin de "promover los derechos humanos, los valores de justicia social y el Estado de derecho".

La organización, que calificó la suspensión como "un ataque injustificado" contra las actividades de la sociedad civil, expresó "su más sincero agradecimiento" a los apoyos recibidos tras recibir la notificación.

Tras la cancelación, organizaciones nacionales e internacionales criticaron la medida e instaron al Gobierno tunecino a restablecer de inmediato el trabajo de las entidades afectadas.

Human Rights Watch (HRW) alertó de que la suspensión de ASF tendría "consecuencias devastadoras" para las personas asistidas por la ONG, "la única de su tipo" en el país magrebí.

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La cancelación de la ONG se produjo días después de que Liga Tunecina para la Defensa de los Derechos Humanos (LTDH) también fuera suspendida por un período de un mes, todavía en curso.

Amnistía Internacional (AI), que recordó que entre octubre y noviembre de 2025 ya fueron suspendidas temporalmente unas 20 ONG, denunció una "intensa campaña de represión" contra la sociedad civil tunecina y las organizaciones no gubernamentales.

Desde que el presidente Kais Said se arrogara plenos poderes en 2021, diversas entidades y organismos han denunciado un deterioro del clima de libertades y una intensificación de la persecución contra la disidencia y las voces críticas.