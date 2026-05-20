El Gobierno surcoreano lamenta el fracaso de las negociaciones en Samsung

"Teniendo en cuenta la preocupación por el impacto que podría tener en la economía coreana, pedimos que se hagan todos los esfuerzos hasta el último momento para alcanzar un acuerdo entre empresa y sindicato", dijo la oficina en un comunicado a los medios.

El mensaje llega después de que el sindicato anunciara que mantendrá sus planes para una huelga de 18 días, cuyo inicio está previsto para este jueves y que podría suponer pérdidas de miles de millones de euros para la economía del país, tras el fracaso de las negociaciones con la empresa.

"El sindicato iniciará legalmente una huelga general mañana, según lo programado. No cejaremos en nuestros esfuerzos por alcanzar un acuerdo, incluso durante la huelga", manifestó el líder sindical Choi Seung-ho, que destacó que el sindicato hizo "todo lo posible por encontrar puntos en común".

En medio del diálogo, el Tribunal de Distrito de Suwon aprobó medidas cautelares frente al paro previsto, ordenando no interrumpir el funcionamiento normal de las instalaciones. Por su parte, la empresa ordenó a 7.000 empleados que acudan a su puesto de trabajo durante el periodo de huelga.

Además, las autoridades del país han advertido de que considerarán todas las medidas posibles, incluyendo suspender la huelga para minimizar los efectos potenciales a la economía en virtud de una legislación raramente utilizada, y la puesta en marcha de un arbitraje de emergencia.

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Ambas partes han mantenido conversaciones mediadas por el Gobierno sobre las bonificaciones por rendimiento, y está previsto que hasta 50.000 trabajadores abandonen sus puestos de trabajo durante 18 días, lo que generaría pérdidas superiores a 40 billones de wones (unos 22.838 millones de euros), dada la gran dependencia del país de las exportaciones de semiconductores.