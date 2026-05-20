El Kospi surcoreano repunta más del 5 % en la apertura tras suspensión del paro en Samsung

El indicador crecía en la primera media hora de negociación un 5,33 %, o 383,95 puntos, hasta las 7.592,90 unidades. En la sesión anterior, el Kospi bajó un 0,86 %. Por su parte, el índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, subía un 4,99 %, o 52,75 puntos, hasta los 1.108,82 enteros.

Poco después de la apertura, el operador de la plaza surcoreana, Korea Exchange, activó un 'sidecar' de compra, un mecanismo que suspende temporalmente las compras programadas, después de que se registran alzas superiores al 5 %.

A últimas horas del miércoles, la unión de trabajadores de Samsung Electronics afirmó haber alcanzado un acuerdo sobre los incentivos salariales con la empresa, anunciando la suspensión de la huelga que convocaba a más de 47.000 empleados.

El sindicato explicó que el paro queda pospuesto hasta el resultado de la votación de sus miembros a partir del próximo sábado.

Como resultado, las acciones del fabricante de chips Samsung Electronics, la empresa de mayor capitalización, subían casi un 6 % en la apertura.

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Su principal rival, SK Hynix seguía la tendencia con una subida de alrededor del 4,5 %.

En el sector automotriz, el fabricante de vehículos Hyundai Motor registraba un considerable aumento de un 7,5 %, y su empresa hermana Kia hacía lo propio con un crecimiento de más del 8 %.