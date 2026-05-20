El papa pide a Dios que despierte las conciencias humanas para alejarlas de la guerra

El papa estadounidense hizo esta petición al recordar que justo hace 40 años, san Juan Pablo II publicó la encíclica 'Dominum et Vivificantem', en la que recordaba que el Espíritu Santo es la "Luz de los corazones" y permite "distinguir el bien del mal".

Ante ello, pidió a Dios "que despierte las conciencias humanas con sus dones, que las aleje de la injusticia, de la violencia y de la guerra, y que renueve el rostro de la tierra".

Antes de la catequesis de la audiencia general, el papa saludó al líder de la Iglesia armenia, Aram I, que se encontraba a su lado, e invitó a todos a "rezar por la paz en el Líbano y en Oriente Medio, que una vez más han vuelto a la violencia y a la guerra".

"Esta visita fraterna representa una importante ocasión para reforzar los lazos de unidad que ya existen entre nosotros, mientras nos acercamos a la plena comunión entre nuestras Iglesias", añadió León XIV, dirigiéndose al jefe de la Iglesia armenia.