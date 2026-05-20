Funcionario colombiano secuestrado dice estar "agotado" tras más de un año de cautiverio

"Ya llevamos un año de cautiverio y ocho días", afirma López Estrada al inicio del video, en el que asegura sentirse "cansado", "agotado" y afectado físicamente por las condiciones del secuestro.

El funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, dedicó buena parte del mensaje a su familia, especialmente a su hijo, de quien dijo no haber podido acompañar momentos importantes por estar secuestrado por la guerrilla.

"Durante 11 años todos los días llevé a mi hijo al colegio. Y la tristeza que me da, señor presidente, es no haber tenido la oportunidad de verlo graduado", expresó entre lágrimas.

En el video, López Estrada responsabiliza al Gobierno de no haber concretado un acuerdo humanitario con el ELN y le pidió a Petro "dejar las cosas personales" con esa guerrilla y actuar "con ética y profesionalismo".

"Usted es el presidente de la República. Debe actuar como lo que es, acogerse a las leyes y a los tratados que hay para esta liberación", agregó.

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También mencionó el estado de salud de los otros secuestrados que permanecen con él en cautiverio, entre ellos su compañero de la Fiscalía Jesús Antonio Pacheco Oviedo, de quien aseguró necesita una cirugía de apéndice y ha sufrido varias crisis médicas en la selva.

"El ELN le ha brindado algunos medicamentos, pero esos son medicamentos como para calmar", dijo.

Durante el mensaje, López Estrada pidió además a familiares de policías, sindicatos de la Fiscalía y organizaciones sociales realizar protestas y un "paro nacional" para exigir la liberación de los cuatro funcionarios retenidos por esa guerrilla.

"Estamos cansados. No es fácil estar aquí en esta selva", insistió.

El pasado 5 de mayo, el ELN anunció que impuso "condenas" de hasta cinco años de "prisión revolucionaria" a López Estrada y a Pacheco Oviedo, secuestrados en mayo de 2025 en Arauca, por "pertenecer a un organismo del Estado" al que acusa de cometer "crímenes de lesa humanidad".

La guerrilla también anunció penas de tres años para los policías de la Dijín Franki Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, retenidos desde julio del año pasado en el mismo departamento.

El ELN justificó esas decisiones en supuestos "juicios revolucionarios" y planteó la posibilidad de un "canje humanitario" con el Gobierno nacional, lo que fue rechazado por las autoridades colombianas.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, calificó entonces de "cobarde" la decisión del ELN y aseguró que esa guerrilla "no representa justicia" ni tiene legitimidad para ejercer funciones judiciales.

Esta semana, el ELN liberó a siete civiles que también mantenía secuestrados en Arauca, entre ellos una ciudadana venezolana, quienes fueron entregados a una comisión humanitaria integrada por la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y la ONU.