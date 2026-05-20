Homenaje artístico a Puerto Rico en Nueva York ensalza a Bad Bunny, la familia y el dominó

El artista, ceramista, poeta, activista y educador radicado en Filadelfia expone su mayor exposición de arte público en el Madison Square Park, un oasis situado junto al edificio Flatiron, en la que destaca un jarrón de seis metros de altura colocado en uno de los jardines en los que el público suele descansar, jugar y tomar el sol.

El jarrón, 'Capicú de Cariño', es el estandarte de 'Alfarero del barrio', con viñetas pintadas a mano de puertorriqueños importantes como el reguetonero Bad Bunny, la jueza Sotomayor, el actor Lin-Manuel Miranda o el pelotero Roberto Clemente, así como los padres de Lugo, Gilberto y Maribel, entre flores, gallos y dominós.

Lugo presentó este miércoles a los medios su proyecto, describiéndose como un "narrador de historias" y señalando que los puertorriqueños son "un gran ejemplo de la experiencia estadounidense" al enriquecer con sus costumbres e idiosincrasia la cultura del país, como también hacen inmigrantes de muchos otros lugares.

"Cuanto más normalicemos y enseñemos de dónde venimos, más puede la gente ver que somos parecidos", explicó a EFE el artista, que mezcló el inglés y el español, y recordó cómo los jíbaros se juntan a cantar canciones y cocinar, cosechan café y crían animales en sus corrales, unas tradiciones con eco más allá de Puerto Rico.

"Luego vas a Hobby Lobby (tienda de productos de hogar y jardín) o estos sitios en Estados Unidos y ves que los sudamericanos están haciendo casi lo mismo. Y nos dicen que políticamente Sudamérica es muy diferente al puertorriqueño o al inmigrante, pero en realidad somos lo mismo", apostilló.

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Otra escultura que se alza en el parque es un hidrante naranja cubierto con grafitis, 'Para Los Días Calientes', un símbolo que los habitantes de la ciudad conocen como fuente de disfrute y alivio durante los veranos sofocantes, pero que también evoca la lucha por los derechos civiles y la seguridad que ofrecen los bomberos.

Así, Lugo dice esperar que cualquiera que pase por allí pensando que su vida es "irrelevante" se vea reflejado entre figuras "prominentes" que cualquiera puede aspirar a ser, y figuras familiares, en las que hay historias de cariño y superación, para recordar a todos que sí "importan" y que lo que hacen hoy "cambiará el mundo".

"Creo que esta es la historia de muchos latinos, de mucha gente que viene a este país. De alguna manera, descubrimos cómo superar eso y hacer cosas extraordinarias. Quería representar eso para que la gente venga y vea este objeto colorido tan celebratorio y, a la vez, que también puedan ver las dificultades", sostuvo.

Completan el proyecto varias mesas de dominó pintadas a mano con retratos famosos e instaladas en torno a un estanque, a donde invita a la gente a traer sus fichas para jugar, y unos maceteros hechos con neumáticos de colores que albergan plantas nativas de Puerto Rico y que flanquean la entrada a las grandes piezas.

La curadora del Madison Square Park Conservancy, que se encarga de la selección del arte público, Denise Markonis, aseguró que el trabajo de Lugo trata de hacer que la gente se sienta reflejada y, en poco tiempo, ya ha habido una reacción positiva, e incluso una mujer puertorriqueña lloró de emoción al ver las viñetas.

"Especialmente en un momento en el que, políticamente, todo parece estar bajo amenaza, tener una obra que celebra tan abiertamente la cultura de Puerto Rico con amor y reverencia me parece el momento perfecto", apostilló la experta.

Las obras estarán instaladas al aire libre en el parque hasta diciembre, y según informó la organización, el proyecto se ampliará con otras piezas instaladas en el High Bridge, que conecta el Alto Manhattan y el Bronx, barrios con una gran población inmigrante y trabajadora, incluyendo una amplia comunidad latina.