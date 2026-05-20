Hong Kong lidera redada global contra fraude que dejó pérdidas de 752 millones de dólares

El operativo, realizado entre el 10 de marzo y el 7 de mayo con la participación de 3.200 agentes, investigó 138.000 casos vinculados a estafas de inversión, compras por internet, ofertas falsas de empleo y engaños telefónicos, e interceptó alrededor de 161 millones de dólares en fondos presuntamente ilícitos.

En Hong Kong, la Policía arrestó a 870 personas de entre 13 y 83 años y bloqueó 539 millones de dólares hongkoneses (68,8 millones de dólares estadounidenses), mientras las pérdidas atribuidas a fraudes cometidos en la ciudad ascendieron a 319 millones de dólares, equivalentes al 42 % del total detectado en la operación.

Aunque el número de expedientes fue inferior al de Indonesia o Tailandia, la excolonia británica registró la pérdida media por caso más alta, con 429.919 dólares estadounidenses, y logró recuperar en torno al 21 % del dinero desviado, según los datos facilitados por la fuerza policial este miércoles.

La investigación internacional se enmarcó en la plataforma Frontier+, creada en octubre de 2024 e integrada por Australia, Brunéi, Canadá, Indonesia, Macao, Malasia, Maldivas, Singapur, Corea del Sur, Tailandia y Hong Kong.

En conjunto, los agentes congelaron 101.989 cuentas bancarias, incluidas más de 43.000 en Indonesia y unas 28.000 en Corea del Sur.

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En la urbe semiautónoma, los investigadores analizaron 742 expedientes y bloquearon 202 cuentas. El caso de mayor cuantía afectó a una empresa singapurense que perdió 36 millones de dólares tras el secuestro de una cuenta en una aplicación de mensajería.

El dinero fue transferido a varias cuentas en Singapur y Hong Kong, y cerca de la mitad se convirtió en 'stablecoins' antes de repartirse en múltiples monederos virtuales. La actuación conjunta permitió interceptar 20 millones de dólares en ese caso.

Las fuerzas del orden advirtieron además de un uso creciente de plataformas de activos virtuales para blanquear capitales y defendieron reforzar el intercambio de inteligencia entre países, según el diario local South China Morning Post.

En paralelo, Hong Kong registró en el primer trimestre de 2026 un total de 9.427 estafas, un 0,6 % menos que un año antes, aunque las pérdidas aumentaron un 18,6 % y llegaron a 236,2 millones de dólares estadounidenses, con un repunte del 17 % en los fraudes de inversión dirigidos contra personas mayores.

Las autoridades hongkonesas subrayaron que la cooperación regional permitió seguir el rastro del dinero con mayor rapidez y anticiparon que Frontier+ buscará incorporar a nuevos socios para mejorar la eficacia de futuras pesquisas.

El objetivo, añadieron, es cerrar vías de fuga transfronteriza, acelerar la congelación de activos y responder al traslado de fondos criminales hacia bancos digitales y mercados de criptomonedas, cada vez más usados por las redes de fraude.