Inmensa mayoría de miembros de Fed apoyó no tocar los tipos de interés en reunión de abril

"Casi todos los miembros acordaron mantener el rango objetivo para la tasa de fondos federales", que se sitúa actualmente entre el 3,5 % y 3,75 %, explicó la Fed en un comunicado publicado este miércoles.

En la reunión celebrada por el FOMC los días 28 y 29 de abril solo "un miembro votó en contra de dicha decisión y prefirió reducir el rango objetivo en un cuarto de punto porcentual".

Nuevamente, ese único gobernador con derecho a voto que se mostró en contra de la opinión del resto del órgano fue Stephen Miran, que ocupaba un asiento desde el pasado agosto tras ser nominado por el presidente estadounidense, Donald Trump, que lleva desde el año pasado reclamando abaratar el precio del dinero.

Miran -que sustituyó a una economista cuyo mandato acababa el pasado enero- abandonó su asiento el pasado viernes para dejar hueco al nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, en la Junta de Gobernadores de la Fed, que tiene un límite de siete asientos.

Warsh, nominado también por Trump, presidirá su primera reunión de la FOMC los días 16 y 17 de junio en un ambiente marcado por las exigencias de la Casa Blanca para que la Reserva Federal apueste por una mayor flexibilización para impulsar el crecimiento económico.

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Sin embargo, tal y como ratifican estas minutas publicadas hoy, Warsh tendrá ante sí un FOMC nada inclinado a rebajar las tasas, especialmente en un momento en el que la mayoría de ellos reconoce que la inflación continúa en niveles elevados y que el cierre del estrecho de Ormuz ha encarecido la energía y otros bienes y servicios.

A su vez, tres de los 12 miembros del FOMC con derecho a voto dijeron que querían un comunicado al término de la reunión de abril "más equilibrado" en lo que respecta a la importancia del doble mandato de la Fed.

"Los miembros acordaron que el comunicado posterior a la reunión debía reafirmar su firme compromiso tanto de respaldar el máximo empleo como de devolver la inflación al objetivo del 2 % establecido por el Comité", muestran las minutas.